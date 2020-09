Píše o tom webová stránka televízie Nova. Ministerstvo zdravotníctva zaviedlo bezpečnostné opatrenie, ktoré má obmedziť množstvo ľudí vo vnútorných priestoroch.

Ľudí v podnikoch môže byť len toľko, koľko je tam miest na sedenie. Poniektorí sa však tomuto obmedzeniu smejú, poznamenáva TV Nova.

"Nie je to nič ideálne, ale (ministerstvo) niečo urobiť musí. Pokiaľ by to bolo na mne, tak ja by som také podniky o desiatej večer zatvoril, bez ohľadu na to, či v nich ľudia sedia alebo stoja. Ale chápem, že je tu nejaká snaha udržať sčasti tieto podniky v chode a nezničiť firmám úplne ich existenciu. Avšak tie čísla sú také strašné, že podľa môjho názoru nastal čas na rázne opatrenia bez toho, aby sme vypínali ekonomiku," povedal Hamáček v rozhovore pre denník Právo.

Podľa neho nastal čas obmedziť sociálne kontakty v dôsledku stále vážnejšej situácii v Českej republike. Minister vnútra by preto zrušil hromadné akcie a barové šnúry nočnou Prahou.

Hamáček tiež uviedol, že to posledné, čo sa dá zaviesť, je tzv. lockdown - avšak až vtedy, keby už nebolo iného východiska, cituje jeho slová spravodajský server tn.nova.cz.