Česko by pomohlo napadnutému členovi NATO, tvrdí Zeman: ŠTIPĽAVÁ poznámka pre Babiša! ×

Český prezident Miloš Zeman považuje za úplne samozrejmé, že v prípade napadnutia akéhokoľvek členského štátu Severoatlantickej aliancie by Česko dodržalo svoje záväzky a svojim spojencom by pomoc poskytlo. Povedal to v utorok po stretnutí s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.