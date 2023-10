Česko opäť zavádza kontroly na slovenských hraniciach: Budú dočasné a náhodné!

Česko od polnoci z utorka na stredu zavedie dočasné náhodné kontroly po celej dĺžke hranice so Slovenskom. Platiť by mali do 13. októbra, ich prípadné predĺženie bude závisieť od aktuálnej situácie. Na sociálnej sieti X to oznámili český premiér Petr Fiala a minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.