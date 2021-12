Vo vysielaní rádia Frekvence 1 to v utorok uviedla námestníčka ministra zdravotníctva ČR Martina Koziar Vašáková. "V Českej republike je pravdepodobne už aj druhý prípad priamo z rodiny tej ženy," uviedla Koziar Vašáková v relácii Press klub.

"Bližšie informácie nemám, ale nemalo by ísť o závažný priebeh (ochorenia). Omikron vôbec nemusí znamenať, že ide o zlú chorobu – to uvidíme až na základe súboru dát z Juhoafrickej republiky," dodala námestníčka českého ministra zdravotníctva. Podľa nej je "len otázkou času", kedy sa omikron v ČR "objaví" vo vyššom počte. Prvý prípad nového variantu sa v Česku potvrdil u ženy, ktorá sa do ČR vrátila z Namíbie cez Juhoafrickú republiku a Dubaj.