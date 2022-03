"Dohodli sme sa, že môžeme garantovať beztrestnosť formou abolície prezidenta s mojou kontrasignáciou," povedal Fiala po rokovaní s prezidentom o situácii na Ukrajine, informovala spravodajská stanica ČT24.

Na Pražský hrad sa v minulých dňoch obrátilo zhruba 300 záujemcov o výnimku na zapojenie sa do cudzej armády. Na ministerstve obrany evidovali do stredy viac ako 100 uchádzačov. Záujem o službu v cudzích armádach sa zvýšil po ruskej invázii na Ukrajinu a po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval cudzincov, aby pomohli Ukrajine.

Českí občania majú službu v cudzej armáde zakázanú. Ak do nej chcú vstúpiť, musia požiadať prezidenta republiky o výnimku. Hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček v pondelok uviedol, že prezident Zeman sa v princípe stavia priaznivo za to, aby ju udeľoval. Žiadosti vybavuje ministerstvo obrany, ktoré o vyjadrenie žiada rezorty vnútra i zahraničných vecí. Aj so stanoviskami ich obrana odovzdáva na konečné schválenie prezidentovi. Návrh, aby bol proces jednoduchší, už v stredu senátori odovzdali na ďalšie prerokovanie do svojich výborov a komisií.

"Zmena prichádza s tým, že je možné vstúpiť do armády alebo bojovať aj na strane armády, ktorú svojím nariadením určí vláda," uviedol predseda senátorského klubu SEN 21 Václav Láska. Ministerka obrany Jana Černochová si myslí, že ľudia, ktorí nemajú výcvik, by sa mali skôr zapojiť do humanitárnej pomoci. Do medzinárodnej légie na Ukrajine sa medzitým podľa Zelenského prihlásilo už 16.000 cudzincov.