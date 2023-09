Ako informuje The New York Times, platené verzie sociálnych sietí Facebook a Instagram by mohli podľa zdrojov pomôcť firme rozptýliť obavy európskych regulátorov v prípade ochrany súkromia, pretože by užívateľom poskytla alternatívu k službám založeným na reklame, ktoré využívajú analýzu osobných údajov.

KK34 archív San Francisco - Na archívnej snímke z 22. marca 2023 návštevníci stánku spoločnosti Meta na konferencii Game Developers v San Franciscu. Spoločnosť Meta, ktorá je vlastníkom sociálnej siete Facebook, dostala v pondelok 22. mája 2023 rekordnú pokutu vo výške 1,2 miliardy eur za prenos údajov používateľov z EÚ do Spojených štátov, čo bolo v rozpore s predchádzajúcim súdnym rozhodnutím. FOTO TASR/AP FILE - Attendees visit the Meta booth at the Game Developers Conference 2023 in San Fra Zdroj: Jeff Chiu

Firma týmto krokom reaguje na regulačnú politiku EÚ v súvislosti s obmedzením zbierania osobných údajov užívateľov.

Kým užívatelia, ktorí by si priplatili za sociálne siete by nemuseli vidieť žiadne reklamy, spoločnosť Meta by stále ponúkala v EÚ aj neplatené verzie s reklamami. Nie je jasné, koľko by stáli platené verzie aplikácií alebo kedy by ich spoločnosť mohla spustiť.

Hovorca spoločnosti sa k možnosti platených sociálnych sieti zatiaľ nevyjadril.

Najvyšší súd Európskej únie v júli účinne zakázal spoločnosti Meta kombinovať údaje zhromaždené o používateľoch na jej platformách – vrátane Facebooku, Instagramu a WhatsApp – ako aj z externých webových stránok a aplikácií, pokiaľ nedostala výslovný súhlas od používateľov.

Spoločnosť dostala pokutu v januári od írskych regulátorov

vo výške 390 miliónov eur za to, že nútila používateľov akceptovať personalizované reklamy ako podmienku používania Facebooku.

Rozhodnutia vyplynuli z prijatia európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo GDPR z roku 2018.