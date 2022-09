Znamenie alebo obyčajná náhoda? Britku z mesta Telford vydesil iba pár hodín po smrti kráľovnej úkaz na nebi, z ktorého by nejednému naskočili zimomriavky.

Po tom, čo Britov okúzlila v čase ohlásenia smrti kráľovnej Alžbety II. pred Windsorským palácom nádherná dúha, Britka Leanne Bethell sa na sociálnych sieťach podelila s ďalším šokujúcim nebeským úkazom.

Žena, pochádzajúca z mesta Telford, zbadala počas cesty domov oblak, ktorý nápadne pripomínal portrét kráľovnej v jej typickom klobúku. "Ideme domov a Lacey začala kričať ´Ó, môj Bože!´. Spanikárila som. Potom ukázala na úkaz v oblakoch," napísala Leanne na Facebooku. Mraky sa objavili nad cestou medzi stromami, zozadu ich navyše osvetľovala slnečná žiara.

Pod príspevkom sa okamžite objavila polemika o tom, či ide o znamenie, alebo obyčajnú náhodu. "Moje dievčatko Liz sa na nás stále pozerá," napísala jedna komentujúca. „Vidíš to tam len vtedy, keď to tam hľadáš. Možno je to znamenie alebo iba hľadáme znak z hora, kto vie," napísal ďalší.

Kráľovná Alžbeta II. zomrela vo štvrtok popoludní vo veku 96 rokov vo svojom škótskom sídle Balmoral. Novým monarchom Spojeného kráľovstva sa stal v momente Alžbetinho úmrtia jej najstarší syn Charles, ktorý bude známy ako kráľ Karol III.