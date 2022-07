Podľa výročnej správy bolo počasie v Spojenom kráľovstve za uplynulé dve desaťročia "teplejšie, vlhkejšie a slnečnejšie" ako v 20. storočí. Minulý týždeň tiež historicky prvýkrát zaznamenali teploty nad 40 stupňov Celzia. "Tohtoročná správa naďalej ukazuje vplyv zvyšovania globálnej teploty na klímu v Spojenom kráľovstve," uviedla meteorologická služba.

Zistenia v štúdii opätovne potvrdili, že zmena klímy nie je len problémom budúcnosti, ale že už teraz ovplyvňuje podmienky v Británii. Správa pripomína, že hladina morí sa za posledné tri desaťročia na niektorých miestach zvýšila viac ako dvojnásobným tempom oproti údajom zaznamenaným na začiatku 20. storočia. Od roku 1990 sa hladina morí zvýšila o 16,5 centimetra, čo je približne o 5 milimetrov ročne.

Na začiatku dvadsiateho storočia sa zvyšovala ročne o 1,5 milimetra. Svetlana Jevrejevová z britského Národného oceánografického centra povedala, stúpanie hladiny spôsobuje zvýšená miera topenia ľadovcov v Grónsku a Antarktíde. Štúdia tiež ukázala, že Británia sa otepľuje "mierne vyšším" tempom v porovnaní so svetovým priemerom.

Jeden z autorov štúdie Mike Kendon uviedol, že rekordné horúčavy, aké boli v Británii minulý týždeň, sa stávajú "skôr rutinou ako výnimkou". "Hoci rok 2021 považujeme z hľadiska teploty v kontexte súčasnej klímy za takmer priemerný, ak by sa to stalo pred viac ako tromi desaťročiami, bol by to jeden z najteplejších rokov v histórii Spojeného kráľovstva," dodal Kendon.