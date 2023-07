V Británii majú VEĽKÝ problém, psy útočia na poštárov! Neuveriteľné, ako dopadla TÁTO žena ×

Vo Veľkej Británii došlo od 1. apríla 2022 do 31. marca 2023 k 1916 útokom psov na poštárky a poštárov. To je o 14 percent viac ako v rovnakom období pred rokom, keď došlo k 1673 útokom. Na každý týždeň tak pripadá v priemere takmer 37 útokov. Oznámila to Kráľovská pošta (Royal Mail), informovala v stredu agentúra PA Media.