Brigitte Macron patrí medzi prvé dámy prezidentov, ktoré dbajú o svoj zovňajšok. Na mejkap a starostlivosť o vlasy minie 62 400 eur za rok, čo je na jediný mesiac viac ako 5-tisíc eur. Podľa britského denníka The Telegrapf má Brigitte v Elyzejskom paláci neustále po ruke svojho kaderníka, ktorý sa stará o jej vlasy aj mejkap. Ten okrem toho, že prvú dámu líči na rôzne podujatia či stretnutia, musí byť neustále v pozore v prípade, že by do paláca prišla neohlásená návšteva.

Ako sa zdá, Brigitte aj teraz využila jeho zlaté ručičky. Počas prezidentskej návštevy nielenže vyzerala dokonale, dokonca sa zladila aj so šatami prvej dámy Diany Nausediene, ktorá je manželkou prezidenta Litvy Gitanasa Nauseda. Obe mali na sebe modré šaty, Brigitte svoj outfit doplnila aj o štýlový kabátik taktiež v modrej farbe.

Anketa Ste fanúšikom Brigitte Macron? Áno, je veľmi sympatická. 53%

Nie. 47% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Macron si svoju manželku strážil viac ako zvyčajne a z očí ju nespustil ani na sekundu. Aj napriek skvelým outfitom však mnohých prekvapilo, že napriek zhoršujúcej sa pandémii nemali prezidentské páry na tvári ochranné rúško. Podľa britského denníka Daily Mail ho však Emmanuel s Brigitte mali nasadené počas príchodu a dole si ho dali až v paláci. Macronova Brigitte je často v záujeme zahraničných médií najmä pre svojm veku. Od Macrona (42) je totiž staršia o 25 rokov.

Mohlo by vás zaujímať: