"Stále bojujeme. Stále máme vojakov bojujúcich proti teroristom na siedmich a ôsmich otvorených miestach v okolí Gazy," uviedol hovorca izraelskej armády Richard Hecht dva dni po tom, čo Hamas podnikol nečakaný masívny útok na Izrael.

"Mysleli sme si, že už včera získame plnú kontrolu (nad naším územím). Dúfam, že ju budeme mať do konca tohto dňa (pondelka)," dodal Hecht. Izraelská armáda v samostatnom vyhlásení okrem toho uviedla, že v noci na pondelok zasiahli Izraelské obranné sily (IDF) pri náletoch a delostreleckých útokoch v pásme Gazy vyše 500 cieľov Hamasu a Palestínskeho islamského džihádu.

Pri týchto útokoch bolo zasiahnutých viacero viacposchodových budov vrátane domu jedného z členov politického vedenia Hamasu. V tejto budove sa nachádzalo veliteľské centrum Hamasu, ktoré sa podieľalo na riadení infiltrácie militantov do Izraela, uviedla izraelská armáda.

Islamistické hnutie Hamas spustilo v sobotu ráno z pásma Gazy rozsiahle raketové útoky na Izrael, pričom militanti z tohto hnutia súčasne na mnohých miestach prenikli cez hranice. Izrael reagoval masívnymi leteckými a delostreleckými útokmi na Gazu, pričom sa stále snaží vytlačiť skupiny militantov zo svojho územia.

Pri útokoch palestínskych ozbrojencov zahynulo už vyše 700 Izraelčanov, zatiaľ čo z Gazy hlásia minimálne 413 obetí.

Irán tvrdí, že nie je priamo zapojený do útoku na Izrael

Irán poprel tvrdenia, že by bol priamo zapojený do sobotňajšieho útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael, v dôsledku ktorého zahynulo už približne 700 Izraelčanov. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian. "Dôrazne podporujeme Palestínu; nezúčastňujeme sa však na palestínskej iniciatíve (proti Izraelu), pretože tá je výlučne v kompetencii samotnej Palestíny," uviedla v nedeľu iránska misia pri OSN.