Byť členom exkluzívnej módnej komunity Best Secret sa oplatí hneď z viacerých dôvodov! Okrem toho, že máte na výber z viac ako 3 000 prémiových značiek, oslavujete Black Friday - obľúbený deň všetkých nákupných maniakov - celý rok. Na Best Secret máte totiž zľavy až do výšky 80 % všetkých 365 dní v roku.

Black Friday celý rok? Áno, je to možné! Na Best Secret nakupujete so zľavami až do 80 %

Nenechajte si výmenu šatníka na poslednú chvíľu. Zima nám už nenávratne klope na dvere a čoskoro tu máme prvé mrazivé rána alebo prvú nádielku snehu. So zmenou ročného obdobia sa skracujú aj dni, čiže po práci sa len málokomu chce pobehovať po nákupných centrách. My vám však prinášame riešenie, ktoré vám neušetrí iba čas a peniaze.

Byť členom exkluzívnej módnej komunity Best Secret znamená využívať celoročne kopu výhod. Na jednom mieste totiž nájdete viac ako 3 000 módnych značiek z celého sveta so zľavou až do 80 % .

Každý si príde na svoje! Best Secret ponúka okrem elegantných outfitov aj pohodlné teplákové súpravy či teplé svetre na chladné zimné večery. Všetko so zľavou až do 80 %. Zdroj: Best Secret

Black Friday po celý rok

Áno, čítate správne! Ak ste členom uzavretej komunity Best Secret, nakupovať za exkluzívne ceny môžete celý rok, nielen počas obľúbeného Black Friday, ktorý sa vo svete považuje za akýsi začiatok predvianočnej horúčky. Už žiadne čakanie v preplnených nákupných centrách, pri pokladniciach či v skúšobných kabínkach v čase hromadných výpredajov, ktoré ponúkajú azda všetky obchodné reťazce.

Svoje vysnívané oblečenie si môžete vybrať z pohodlia domova, pričom už zo samotného názvu je jasné, že Best Secret nie je len taký obyčajný obchod. Nakupovať za exkluzívne ceny po celý rok je skutočné privilégium, ktoré môžu využívať iba členovia. Tak na čo ešte čakáte, majte aj vy Black Friday celý rok a užívajte si exkluzivitu, ktorú vám Best Secret ponúka.

Vyzerať dokonale aj v sychravom počasí? Žiadny problém! Zdroj: Best Secret

Byť členom má kopu výhod

Jedno z najprísnejších tajomstiev módneho sveta otvorilo svoje brány aj na Slovensku a my vám ponúkame jedinečnú možnosť stať sa jeho súčasťou. Dostať sa do uzavretej komunity, ktorá je rajom módnych značiek, totiž nie je len tak. Predsa len, aj do tých najlepších klubov vás musí niekto pozvať.

Aby ste sa stali členom, musíte dostať pozvánku. Pozor! Počet pozvánok do Best Secret je obmedzený, preto je pozvanie skutočné privilégium. Čitatelia denníka Plus JEDEN DEŇ však majú to šťastie a každý, kto sa zaregistruje, dostane jednu limitovanú pozvánku, ktorá vás dostane do módneho raja tých najlepších značiek, ktoré mimochodom milujú celebrity z celého sveta. Nenechajte si registráciu na poslednú chvíľu, odkaz je totiž platný iba niekoľko týždňov.

Nakupovanie na Best Secret má však aj kopu ďalších výhod.

Na Best Secret nájdete viac ako 3 000 prémiových značiek so zľavou až do 80 %. Zdroj: Best Secret

Azda každý z nás sa už stretol s tým, že až po zdĺhavom hľadaní na internete ste konečne našli to, čo ste hľadali. Vyberiete si svoju veľkosť, farbu, no po vyklikaní všetkých políčok vám vyskočí upozornenie, že produkt nie je na sklade. Niečo podobné sa vám na Best Secret stať nemôže. Oblečenie, ale aj doplnky, ktoré ponúkajú, majú totiž poctivo uložené na sklade a čo je najlepšie, v prípade, že by vám oblečenie nesadlo, ho môžete vrátiť úplne zadarmo.

Oblečenie pre každého

Best Secret nie je módnym rajom len tak pre nič za nič. Táto komunita milovníkov módy si tento titul zaslúžila oprávnene. Na jednom mieste totiž nájdete viac ako 3 000 prémiových značiek pre mužov, ženy a deti a bez ohľadu na vek, pohlavie, či farbu pleti. Na svoje si príde jednoducho každý. Best Secret ponúka každému milovníkovi módy na výber z tých najväčších trendov vo svete, ale aj basic kúskov na každodenné nosenie.

V uzavretej spoločnosti máte na výber zo značiek módnych domov ako sú Dior, Replay, Karl Lagerfeld, Esprit, Versace či Escada. Na svoje si prídu aj tí športovo zdatnejší, ktorí si môžu vybrať zo širokej ponuky športového oblečenia značky Nike, Puma či Adidas. A kedže čas lyžovačiek sa nezadržateľne blíži a niektorí z nás s príchodom prvého snehu vyrazia okamžite na hory, na Best Secret nájdete aj lyžiarske súpravy či športové oblečenie na turistiku. Pre tých, ktorí uprednostnia leňošenie pred televízorom, sú zas v ponuke pohodlné teplákové súpravy.

Vyrazte na hory! Na Best Secret nájdete širokú ponuku dámskych a pánskych zimných búnd so zľavou až do 80 %. Zdroj: Best Secret

Jeseň/Zima 2021

Vybrať si správne nie je vždy jednoduché! Len čo však vstúpite do módneho raja Best Secret a začnete využívať exkluzívne výhody, spýtate sa sami seba, prečo ste tak nespravili už oveľa skôr. Všetky kúsky majú totiž prehľadne usporiadané, a tak vybrať si ten správny kus oblečenia alebo rovno celý outfit zvládne úplne každý. Okrem toho, Best Secret ohúri svojou ponukou aj tých najnáročnejších zákazníkov, ktorí si potrpia na jedinečnosť a prémiové značky - a tých je na Best Secret viac ako 3 000!

Módni návrhári sa aj tentoraz vyhrali s kolekciami na rok 2021 a zatiaľ čo minulé roky zákazníci uprednostňovali pohodlnejšie oblečenie, tohto roku sú opäť v móde elegantné kúsky, ktorým len ťažko odolať. Vyzerať dokonalo v práci alebo aj do upršaného počasia zvládnete s Best Secret na jednotku. A keďže nám už Vianoce klopú na dvere, v ponuke nájdete aj široký sortiment pohodlných svetrov, rolákov, teplých ponožiek či dekorácií, ktoré vám navodia dokonalú vianočnú atmosféru.

Tak na čo ešte čakáte? Pozvánky do Best Secret sa rýchlo míňajú. Využite toto privilégium stať sa súčasťou tajnej módnej komunity, kým nebude neskoro!