Nemecká kancelárka je prvou európskou političkou, ktorú americký prezident privíta v Bielom dome od svojho nástupu do funkcie z 20. januára. Biden sa podľa DPA snaží napraviť vzťahy s Nemeckom, ale aj s ďalšími spojencami USA. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová povedala, že Merkelovej "návšteva znovu potvrdí hlboké a trvalé bilaterálne vzťahy medzi USA a Nemeckom".

Pre Merkelovú ide o "rozlúčkovú" návštevu Washingtonu. Spolková kancelárka sa už totiž nebude uchádzať o mandát v septembrových voľbách do Nemeckého spolkového snemu (Bundestagu). Jednou z hlavných tém stretnutia vo Washingtone by mal byť projekt plynovodu Nord Stream 2, cez ktorý má prúdiť ruský plyn po dne Baltského mora do Nemecka, pričom obíde Ukrajinu. Tento projekt je podľa DPA najväčším sporným bodom medzi USA a Nemeckom. Obe strany sa už týždne snažia nájsť kompromis. Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa sa Berlín a Washington v mnohých bodoch už priblížili. Pred odletom však bola Merkelová skeptická, či sa jej počas návštevy Washingtonu podarí nájsť definitívne riešenie tohto sporu.