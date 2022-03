Biden odmieta ZÚFALÉ výzvy Ukrajiny: Ak sa stane TOTO, vypukne tretia SVETOVÁ vojna, varuje!

Americký prezident Joe Biden v piatkovom prejave upozornil, že ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojila Severoatlantická aliancia, vypukla by tretia svetová vojna. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a britského denníka The Guardian.