Americkí vojaci budú s plným nasadením brániť "každý kúsok" územia členských krajín NATO pred prípadným ruským útokom. Na samotnej Ukrajine však proti ruským inváznym silám bojovať nebudú. V prejave o stave Únie to v utorok vyhlásil americký prezident Joe Biden, informovala televízia CNN.

Na začiatku prejavu sa členovia oboch komôr Kongresu USA na výzvu prezidenta postavili a potleskom vzdali hold boju ukrajinského ľudu voči ruským agresorom. Privítali tiež ukrajinskú veľvyslankyňu v USA Oxanu Markarovovú, ktorá bola prítomná pri prednesení výročného prezidentského prejavu.

Šéf Bieleho domu vyhlásil, že Spojené štáty vysielajú vojenské posily do Európy, aby bránili svojich spojencov z NATO, ak by sa šéf Kremľa Vladimir Putin, ktorého nazval "diktátorom", rozhodol poslať vojská ďalej na západ. Putin sa podľa neho kvôli agresii voči Ukrajincom dostal do hlbokej medzinárodnej izolácie, ktorá je väčšia než kedykoľvek v minulosti.

"Úplne jasne som už deklaroval, že Spojené štáty a ich spojenci budú brániť každý kúsok územia krajín NATO s plným nasadením našej kolektívnej sily," vyhlásil Biden. Za týmto účelom boli podľa neho zmobilizované americké pozemné sily, letectvo aj námorníctvo, aby chránili Poľsko, Rumunsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko a ďalšie krajiny Severoatlantickej aliancie.

Zároveň pripomenul, že Washington spolu so svojimi spojencami prijíma tvrdé sankcie, aby spôsobili Rusku čo najväčšiu ekonomickú ujmu a tieto opatrenia už podľa neho začínajú prinášať konkrétne výsledky v podobe vážnych problémov ruského hospodárstva. Biden zároveň prisľúbil Ukrajincom v ich boji za slobodu všemožnú pomoc vrátane vojenskej, ekonomickej a humanitárnej podpory. Spojené štáty podľa neho poskytnú Kyjevu priamu pomoc prevyšujúcu miliardu dolárov.

Joe Biden tiež oznámil, že Spojené štáty uzavrú svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá, rovnako ako to už urobili viaceré európske krajiny a Kanada. Súčasne avizoval, že Spojené štáty podniknú tvrdé opatrenia voči ruským oligarchom. V spolupráci s európskymi spojencami im podľa jeho slov budú zabavovať luxusné jachty, byty a súkromné lietadlá.

Prezident USA tiež oznámil, že Washington v spolupráci s troma desiatkami krajín uvoľní zo zásob po celom svete 60 miliónov barelov ropy. Tridsať miliónov barelov poskytnú Spojené štáty z vlastných strategických rezerv. "Putinova vojna bola vopred naplánovaná a ničím nevyprovokovaná. Odmietol diplomatické snahy. Myslel si, že Západ a NATO nezareagujú. Myslel si, že nás rozdelí... Putin sa mýlil. Boli sme pripravení," vyhlásil Biden, ktorý vyjadril presvedčenie, že diktátori "musia pykať" za svoje agresívne činy, lebo spôsobia vo svete ešte viac zmätku a chaosu.