Najprísnejší režim na svete. Aj takto by sa dala definovať politická situácia v KĽDR pod vedením kontroverzného vodcu Kim Čong-una. Vďaka týmto raritným fotografiám máte možnosť nahliadnuť do každodenného života totalitného režimu v Severnej Kórei.

Kim Čong-un sa snaží obyvateľov za každú cenu odstrihnúť od vonkajšieho sveta. A preto ak by ste chceli navštíviť KĽDR, stretli by ste sa s viacerými problémami. Do krajiny sa dá cestovať len ako súčasť organizovanej skupiny, na "vlastnú päsť" sa za hranice pravdepodobne nedostanete.

Počas jazdy vlakom, ktorý vás privedie do krajiny, colníci poctivo kontrolujú batožinu a dokonca súkromné fotografie v mobile. V galérii nesmú nájsť žiadne propagačné obrázky, fotky vlakových staníc, mapy územia ani fotky severokórejských lídrov. Informuje o tom Dobrodruh.sk.

Fotografovi zakázali vstup do krajiny

„Keď som nejaké fotografie zverejnil na webe, tak mi zakázali ďalší vstup. Severokórejčania ich videli a požadovali, aby som ich zmazal, pretože sa im zdali príliš urážlivé, ale to som odmietol, pretože mi prišlo nesprávne neukázať realitu tej krajiny. Život je tam na mnohých miestach brutálny, úplne odlišný od toho nášho na Západe,“ uviedol v rozhovore pre news.com.au fotograf Lafforgue. Informuje o tom portál Reflex.cz.