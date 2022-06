Europoslankyňa za Smer Monika Beňová (53) dáva svojím fanúšikom na sociálnych sieťach pravidelne nahliadnuť do jej sveta.

Beňová pravidelne lieta kvôli práci v Európskom parlamente do Bruselu aj Štrasburgu, kde sa koná 12 plenárnych zasadnutí. Dodatočné zasadnutia sú potom v hlavnom meste Belgicka. Europoslanci si môžu dať preplatiť výdavky za dopravu, ubytovanie aj stravu.

Beňová si v hlavnom meste Belgicka prenajíma byt, ktorý ukázala ešte v roku 2019. Prenajať si byt bolo pre ňu pohodlnejšie a lacnejšie,ako bývať zakaždým v hoteli. Keď mala zasadnutie v Štrasburgu, roky Beňová prespávala v rodinnom penzióne v nemeckom mestečku Kehl, asi 10 kilometrov od budovy EP v Luxembursku.

„Tak tu bývam počas plenárnych zasadnutí v Štrasburgu, ale aj tak sa vždy teším do Vrakune,“ napísala Beňová dávnejšie na sociálne siete k fotkám z prenájmu. Bodaj by to aj Beňovú neťahalo domov. V zrekonštruovanej vile, kde žije s partnerom, advokátom Ľubomírom Klčom (37), na ňu totiž čaká ročná dcéra Lea.

Europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) si vždy užíva chvíle s rodinou a s malou dcérkou. " Lea dostala od krstných motorku, tak to pomaly skúšame, zatiaľ len vnútri pre istotu. Užite si dnes pekné počasie," odkázala sledovateľom. Zdroj: facebook/Monika Beňová

Okrem miesta, kde Beňová býva v Štrasburgu, zverejnila aj fotku kancelárskych priestorov, ktorá fanúšikov na sociálnych sieťach náramne zaujala, hlavne pokiaľ išlo o pracovný stôl. Jedna z nich dokonca napísala:

„Hm, mať tak čistý, takmer prázdny pracovný stôl. Menila by som hneď, pretože mne sa dnes aj káva vyliala.“ Na to jej Beňová odpísala: „Tak v Štrasburgu sme len 4 dni v mesiaci a väčšinu agendy máme elektronicky. Kávu pijem na inom stole,“ zažartovala.

Pôvodný článok uverejnil týždenník Plus 7 dní a v celom znení ho nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Prečítajte si aj: