Narobil si poriadnu hanbu! Prezidentskí kandidáti v Česku sa v relácii FTV Prima stretávajú aj so školákmi. Danušu Nerudovú (43) stredoškoláci nadšene vítali a chceli by ju za prezidentku. Sympatie si získal aj Petr Pavel (61). Andrej Babiš (68) však v škole totálne pohorel a prepadol.

Kandidát na prezidenta Andrej Babiš v rámci zábavného programu televízie Prima K tabuli! stál pred triedou plnou zvedavých detí. Rovnako ako ostatní prezidentskí kandidáti mal odpovedať na otázky školákov. A to teda bola hanba! Veď si pozrite VIDEO!

Zavaril si už tým, že nepoznal najznámejšie dielo Jaroslava Haška. A tým je Dobrý voják Švejk, česká klasika, ktorú pozná hádam každý. Evidentne Andrej Babiš nie. Rovnako tak tápal, keď sa ho opýtali, čo napísal Karel Čapek. Horko-ťažko si spomenul aspoň na román Válka s mloky.

Pobavil aj vysvetlením, ako je to so žalúdkom kravy. „Koľko žalúdkov má krava a ako sa volajú?“ spýtal sa jeden zo školákov Babiša. „Veľmi veľa, to neviem. Používa ich na trávenie a na výrobu mlieka asi,“ odpovedal značne neisto.

Andreja Babiša dostali školáci do úzkych. Zdroj: Laszlo Balogh

Pohorel aj na otázke o slnečnej sústave, o ktorej sa deti učia už na prvom stupni. Keď sa ho pýtali, ktoré sú planéty slnečnej sústavy, Babiš váhavo vymenoval: „Mesiac, Mars, Pluto, Saturn, Slnko...“

Pochopiteľne, že Babišov trapas sa okamžite objavil všade. Na video zareagoval aj jeho prezidentský súper Petr Pavel. „Sľubujem, že ak Andrej Babiš pôjde do debát, nebudem sa pýtať na slnečnú sústavu,“ ironicky komentoval na Twitteri.

Ale aj Andrej Babiš šiel do seba. Reláciu TV Prima vysielala vo štvrtok a on v piatok zverejnil na Twitteri foto s knihou o osudoch vojaka Švejka a textom "Poslušně hlasím, že plán na víkend už mám!"