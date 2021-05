Denník The Times of Israel s odvolaním sa na zasahujúcich lekárov dodal, že dvaja zranení sú v kritickom stave. Tretia osoba utrpela ľahké zranenia.

Polícia a armáda v oblasti pátrajú po páchateľoch útoku, dodal denník The Times of Israel. Na cestách v oblasti boli rozmiestnené zátarasy.

#BREAKING: Video Footage Shows The Moment Shots Were Fired At Bus Stop In Israel. 3 People Have Been Injured. #BreakingNews pic.twitter.com/B58jaAwjSL