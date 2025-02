Argentína vystúpi zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), a to predovšetkým pre zásadný nesúhlas s postupom WHO počas pandémie COVID-19 vrátane lockdownov. Oznámil to v stredu hovorca kancelárie argentínskeho prezidenta Manuel Adorni, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.