Podoba novej nemeckej koaličnej vlády, ktorá vzíde po nedeľňajších voľbách do Bundestagu (Spolkového snemu), je taká otvorená, ako to dosiaľ bolo len málokedy. V rozhovore pre TASR to povedal Manuel Müller z berlínskeho Inštitútu pre európsku politiku (IEP).

Vplýva na to okrem iného skutočnosť, že po prvý raz v dejinách Nemeckej spolkovej republiky sa úradujúci kancelár opätovne neuchádza o znovuzvolenie, vysvetľuje analytik. Odchádzajúca kancelárka Angela Merkelová sa po 16 rokoch vlády v parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať 26. septembra, totiž už o ďalšie funkčné obdobie neuchádza.

Kandidát Kresťanskodemokratickej únie (CDU) na kancelárske kreslo Armin Laschet, ktorý je i šéfom CDU, má navyše v samotnej strane i na verejnosti od začiatku omnoho ťažšiu pozíciu, než mala Merkelová, poznamenal Müller. Vplývajú na to okrem iného vnútorné boje v rámci strany týkajúce sa jej ďalšieho smerovania. "V posledných rokoch sa totiž objavila narastajúca nespokojnosť v pravicovom krídle CDU, pre ktoré bola Merkelovej vláda príliš liberálna a 'sociálnodemokratická'," uviedol.

Druhým dôvodom možného vzniku rozličných vládnych konštelácií je podľa slov analytika skutočnosť, že po voľbách budú zrejme – takisto po prvý raz – na vytvorenie koalície potrebné tri politické strany. Od 60. rokov 20. storočia vládli v Nemecku vždy koalície zložené z dvoch subjektov, v ktorých post kancelára zastával buď predstaviteľ kresťanských demokratov z CDU, alebo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), a menšinovými koaličnými stranami boli väčšinou Slobodná demokratická strana (FDP) alebo Zelení, pripomína Müller.

Keďže SPD sa v prieskumoch umiestňuje s výrazným predstihom na prvom mieste, znamená to, že únia CDU/CSU by sa v prípade opätovného vzniku "veľkej koalície" musela uspokojiť s pozíciou menšinového partnera. "To by bolo pre spolkovú vládu úplnou novinkou a vedenie CDU/CSU to nateraz odmieta," povedal. "Hoci by podľa prieskumov mohla znova tesne vzniknúť veľká koalícia, obe strany sa chcú opäť skôr profilovať v protiklade k tej druhej," vysvetľuje. Dopĺňa, že vzájomná spolupráca obe strany v ponímaní verejnosti oslabila.