Vo vyhlásení uviedli: „Tina Turner, kráľovná rock'n rollu dnes pokojne zomrela vo veku 83 rokov po dlhej chorobe vo svojom dome v Kusnachte pri Zürichu vo Švajčiarsku. S ňou svet stráca hudobnú legendu a vzor." Potvrdil to spravodajský portál news.sky.com

Táto hviezda narodená v USA bola jednou z najobľúbenejších rockových speváčok, známa svojou prítomnosťou na pódiu a sériou hitov vrátane The Best, Proud Mary, Private Dancer a What's Love Got to Do With It.

Speváčka Tina Turner sa narodila v roku 1939 v Brownsville, Tennessee. Preslávila sa ako súčasť dua Ike a Tina Turner v 70. rokoch predtým, ako začala sólovú kariéru, ktorá patrí medzi najúspešnejšie spomedzi všetkých ženských interpretov v histórii.

Prezývaná kráľovná rock'N'rollu po nej zostali dvaja dospelí synovia a jej manžel Erwin Bach. Dvojica sa zosobášila v roku 2013 po rokoch priateľstva. Uvádza spravodajský portál DailyMail.

Prečítajte si tiež: