V Holandsku vo štvrtok pochovajú ostatky československých letcov, ktorí v druhej svetovej vojne bojovali v britskom Kráľovskom letectve. Na smútočnom obrade na vojenskom cintoríne Bergen op Zoom sa zúčastní aj česká ministerka obrany Jana Černochová. Piloti budú pochovaní so všetkými vojenskými poctami. TASR informáciu prevzala zo servera Novinky.cz.

Holandská armáda vyzdvihla torzo britského bombardéra z druhej svetovej vojny len minulý rok. Našla v ňom ostatky vojnových letcov a ich osobné veci. Analýza potvrdila, že nájdené úlomky kostí patria piatim československým letcom: Aloisovi Rozumovi, Leonhardovi Smrčkovi, Vilémovi Konštackému, Janovi Hejnovi a Karlovi Valachovi.

"Z rádia som sa dozvedel, že robia výskum a pátrajú po príbuzných," povedal Lubor Kunc, príbuzný jedného z pilotov Aloisa Rozuma. "Ešte vlani som nemal ani poňatia, že ich telá zostali v lietadle. Mysleli sme si, že sú uložené v holandskom poľnom hrobe," povedal Kunc a dodal, že sa to písalo aj v oficiálnych správach.

V noci 23. júna 1941 zamierila šesťčlenná posádka s bombardérom Vickers Wellington na nemecké Brémy. Pri návrate ich napadol nemecký messerschmitt a bombardér sa zrútil nad Holandskom pri obci Nieuwe Niedorp, popísal udalosti vojenský historik Jiří Rajlich. Zo šestice prežil iba prvý pilot Vilém Bufka, ktorý potom o tejto udalosti vydal svedectvo.

Rodičia československých letcov sa až po vojne oficiálne dozvedeli, že ich synovia padli v boji. Rodičia Aloisa Rozuma vôbec nevedeli, že ich syn lietal v Kráľovskom letectve. Dostal sa tam útekom cez Poľsko do Francúzska, kde sa zapojil do cudzineckej légie. Odtiaľ sa presunul do Británie k 311. bombardovacej peruti a tam sa jeho cesta skončila.