Si ako Matovič, odkazujú SASKÁRI poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi. Ten zasa liberálov obvinil, že sabotujú nemocnicu Rázsochy. „Je to zbabelé, alibistické a nehodné premiéra,“ reagovala poslankyňa Janka Bittó Cigániková.

Bratislavská nemocnica Rázsochy sa stáva legendou. Nielen preto, že roky s ňou nikto nedokázal reálne pohnúť.

Stihne poverená vláda niečo urobiť s nemocnicou Rázsochy? Poverený premiér a šéf mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger tvrdí, že „tímy odborníkov dennodenne pracujú na tom, aby sme z plánu obnovy mohli postaviť hrubú stavbu nemocnice“.

Reagoval tak na návrh strany SaS, ktorá odporúča presunúť peniaze z plánu obnovy, ktoré mali byť investované do Rázsoch, do regiónov. „Nemôžeme riskovať stratu 280 miliónov eur pre nemocnice,“ povedal kandidát Sasky a tieňový minister zdravotníctva Tomáš Szalay. Podľa neho si politici odmietajú priznať zodpovednosť, preto sa tak držia Rázsoch. Namiesto toho, aby peniaze išli na projekty, ktoré sú v lepšom štádiu rozpracovanosti a je reálne, že sa budú dať stihnúť do júna 2026.

Okrem toho Saska chce zaviazať politické strany, aby sa aj po septembrových voľbách venovali otázke novej univerzitnej nemocnice v hlavnom meste. Hovorili už o tom s niektorými stranami. Záväzok podpísal líder Sasky Richard Sulík a šéf Sme rodina Boris Kollár. Smer, Hlas a mimoparlamentné Progresívne Slovensko sľúbili, že sa návrhom budú zaoberať.

Anketa Mala by vláda presunúť peniaze určené na Rázsochy do nemocníc v regiónoch? Áno, určite, nemali by sme o peniaze prísť 83% Nie, peniaze by mali zostať len na projekt Rázsochy 17% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Navyše, Saska verejne požiadala Hegera, ktorý je zároveň aj povereným ministrom zdravotníctva, aby pracoval na dohode medzi rezortom, Univerzitnou nemocnicou Bratislava a nemocnicou Bory o tom, ako bude zastrešená zdravotná starostlivosť v Bratislave. Nad tým však Heger krúti nosom.

„Ak odborníci tvrdia, že je možné Rázsochy postaviť a Saska tvrdí niečo iné, tak dôverujem našim odborníkom,“ vyhlasuje však Heger. Bývalému koaličnému partnerovi vyčíta, že chce sabotovať výstavbu nemocnice. „Sulíkovci sú ochotní spojiť sa aj so Smerom, aby dosiahli svoj zámer,“ pokračuje poverený premiér s tým, že za stav zdravotníctva sú podľa neho „do veľkej miery zodpovední Fico a Pellegrini, a práve s nimi Sulíkovci rokujú o tom, aby sabotovali úplne novú nemocnicu v Bratislave“.

Mladí Saskári to však vidia inak. „ Vláda sa namiesto riadenia krajiny zameriavala na hľadanie vhodného miesta, kde by odložili Igora Matoviča, aby bol spokojný,“ reagovali liberálni mládežníci a pripomenuli udalosti nie tak dávne. A preto podľa nich „naplánovala výstavbu Rázsoch tak mizerne, že by ju nestihli postaviť ani stavbyvedúci, ktorí stavali egyptské pyramídy“.

Reakciu ešte viac vyšpičkovali, keď Hegerovi šplechli do očí, že ako „premiér a dvojminister“ stoj čo stoj trvá na prepadnutí stoviek miliónov eur. „Len aby si nemusel povedať, že to zbabral. Podobnosť s predsedom OĽaNO čisto náhodná,“ dodali.

Ťažko povedať, čo sa povereného premiéra dotklo viac: výčitka, že ide premrhať milióny či skôr porovnanie s Matovičom. „Nezazlievam vám, že chcete pomôcť vašej alma mater vyhrať voľby,“ prihovoril sa mladým Saskárom s dôvetkom, že aj on „sa v mladosti riadil viac emóciami ako rozumom“.

Pripomenul, že o výstavbe nemocnice sa rozhodlo v čase, keď boli liberáli vo vláde, odvolal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského s tým, že aj pri Rázsochách stratil dych.

Potom do sporu na sociálnej sieti vstúpila poslankyňa Janka Bittó Cigániková zo Sasky. „Toto je strašne zbabelý a smiešny status nehodný človeka vo vašej funkcii a navyše plný klamstiev,“ prihovorila sa Hegerovi.

„Škoda, že ste absolútne neschopný sa postaviť ako chlap k problému, priznať si chybu a skúsiť dačo inak,“ ťala poslankyňa do povereného premiéra. Podčiarkla, že Rázsochy sa nestíhajú a navyše „je to projekt z osemdesiatych rokov, ktorý nereflektuje ani na postavenie Borov, ani na dopravnú situáciu, ani na vyššie stavebné ceny“.

„Jediné, čo čítam, je, že všetci príčetní ľudia, ktorí vidia, že sa Rázsochy nestihnúť postaviť z plánu obnovy, sú pod vplyvom finančnej skupiny a osobný útok na mňa. Matovič musí byť hrdý,“ napísala tvrdo.

