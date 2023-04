Nový kandidát SASKY na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay (52) chce do rezortu priniesť systémové riešenia, diskusiu a výsledky. Denníku Plus JEDEN DEŇ vysvetľuje, prečo sa rozhodol ísť do politiky, a prečo si vybral práve stranu Richarda Sulíka.

Novú posilu v tíme pritom sulíkovci predstavili minulý víkend na kongrese strany v Jasnej. Na otázku, čo Tomáša Szalaya viedlo k rozhodnutiu vstúpiť do politiky, lekár odpovedal: „Chcel by som, aby zdravotníctvo fungovalo, a to tak, ako keď sme zriadili veľkokapacitné očkovacie centrum v Bratislave počas pandémie. Zaočkovali sme 400-tisíc pacientov, ľudia na zákrok nečakali viac ako 15 minút, personál bol milý a ústretový. Taká je moja vízia pre zdravotníctvo – dostupná a účinná zdravotná starostlivosť pre ľudí,“ vysvetlil svoje dôvody nášmu denníku Tomáš Szalay.

A prečo si lekár zvolil práve SaS? Údajne pre jej erudovanosť v oblasti zdravotníctva a kvalitný program. „Drvivá väčšina strán je posadnutá silnou rolou štátu v zdravotníctve. To nie je dobrý nápad. Štát by mal kormidlovať, nie veslovať,“ cituje bývalého britského premiéra Tonyho Blaira. Napriek tomu, že sám si neobliekol stranícke tričko a nestal sa oficiálne členom SaS, svojich spolupracovníkov zo strany hodnotí veľmi pozitívne: „Janka Bittó Cigániková je veľmi dobre zorientovaná v zdravotníckej legislatíve. Potvrdzujem to ako človek s dlhoročnou praxou v oblasti.“

Okrem Szalaya a Cigánikovej bude v zdravotníckom tíme SASKY aj bývalý viceguvernér NBS Martin Barto a niektorí ľudia mimo politiky, napríklad šéfka projektového tímu novej Univerzitnej nemocnice v Martine Martina Antošová. Čerstvo vzniknutá rada má pre zdravotníctvo jasné vízie, a to napraviť dôveryhodnosť slovenského zdravotníctva, sprístupniť a skvalitniť zdravotnú starostlivosť pre pacientov, snažiť sa eliminovať čakacie lehoty a posilniť efektivitu zdravotníctva, napríklad zjednodušením ošetrovateľskej administratívy či vyššou mierou digitalizácie.

Tomáš Szalay je známy slovenský lekár. Najnovšie sa rozhodol vstúpiť do politiky na kandidátke strany SaS. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Dopomôcť má k tomu aj tieňový minister Szalay, ktorého podľa jeho vlastných slov práve roky praxe a skúseností predurčujú na pozíciu ministra. „Som v zdravotníctve tak trochu heker. Poznám dáta, legislatívu, vzťahy a veci. Viem, ako to všetko spojiť a nájsť cestu na dosiahnutie reálnych výsledkov,“ vyhlásil sebavedomo. Náročných výziev v krachujúcom rezorte sa pritom nebojí: „Treba si vysúkať rukávy a zašpiniť si ruky. Môžeme plakať a zúfať si, ale ak so zdravotníctvom nič neurobíme, nikam sa neposunieme,“ dodal Tomáš Szalay.