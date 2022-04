Hneď v úvode diskusie sa minister vnútra vyjadril k obvineniam smerujúcim k jeho predchodcovi Robertovi Kaliňákovi (50) a expremiérovi Robertovi Ficovi (57). "Ako ministrovi vnútra mi neprináleží hodnotiť prácu OČTK, no plne im dôverujem. Už pred pár dňami som povedal, že som presvedčený, že obvinenia sú postavené na základe dôkazných vecí," zhodnotil. O udalostiach podľa vlastných slov vopred informovaný nebol. "Do určitej miery ma to prekvapilo," povedal.

VIDEO: Kolíková, Heger a Mikulec reagujú na obvinenie Roberta Kaliňáka a Roberta Fica

Mikulec zároveň odmietol tvrdenia členov Smeru, ktorí hovoria o vykonštruovaných politických procesoch. "Odmietam, že by bolo čokoľvek politicky motivované, ako aj to, že ja by som zasahoval do nejakých vyšetrovaní," povedal. Mikulec reagoval aj na tvrdenia smeráckeho podpredsedu Juraja Blanára, podľa ktorého sa malo koncom marca uskutočniť utajované stretnutie, na ktorom sa mali zúčastniť Mikulec, minister financií Igor Matovič, ale aj premiér Eduard Heger či policajný prezident a kde sa malo hovoriť o pripravovaných obvineniach proti opozícii. Samotné stretnutie však Mikulec nepoprel. "Vôbec nebolo utajované. Bolo to stretnutie z dôvodu pripravovanej reformy Policajného zboru. S ministrom financií a s premiérom sme sa chceli rozprávať preto, aby sme vedeli, aké budeme mať finančné možnosti," povedal, pričom akékoľvek debaty o stíhaní opozície poprel.

Minister vnútra sa počas diskusie vyjadril aj k poradí už šiestemu odvolávaniu, ktorému bude musieť čoskoro čeliť. Podľa vlastných slov o odstúpení z funkcie neuvažuje, a to napriek tomu, že sa na jeho adresu ozvali kritické hlasy aj z radov koalície. AKÉ PREKVAPIVÉ SLOVÁ O SVOJOM ODCHODE VYSLOVIL SAMOTNÝ MINISTER? TO SA DOČÍTATE V NAŠEJ GALÉRII.

Prečítajte si tiež: