Minister financií Igor Matovič (48) má po očkovacej lotérii ďalší nápad, ktorým chce podporiť očkovanie seniorov. Sumu 500 eur od štátu by mal získať každý nad 60 rokov, kto sa dá do Vianoc zaočkovať prvou alebo treťou dávkou. Cieľom je motivovať asi 380-tisíc nezaočkovaných seniorov. Peniaze však štát nevyplatí na ruku, ale vo forme poukazov.

Aj keď boli poukazy predstavené iba v piatok, ich realizácia sa rieši raketovou rýchlosťou. Národná rada o nich mala rokovať už včera. Matovičov návrh však nezískal podporu celej koalície. Za ministra financií sa postavilo hnutie Sme rodina, proti je už tradične SaS. Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová (62) informovala, že parlament by mal o Matovičových poukazoch rozhodnúť do konca tohto týždňa a to napriek tomu, že minister financií zatiaľ ani nepredstavil legislatívne znenie. „Návrh sme ešte nevideli," uviedla Zemanová s tým, že šéf OĽaNO koaličným partnerom nevysvetlil, ako prišiel na sumu 500 eur.

Dodala, že poslanci SaS pri hlasovaní návrh poukazov nepodporia, lebo na podporu očkovania sú aj iné možnosti. Nevylúčila, že návrh vládneho OĽaNO môže byť schválený aj s hlasmi opozície. „Matovič hovorí, že je zodpovedný minister financií, takže bude musieť obhajovať túto dieru v rozpočte, ak nastane," podotkla.

Politológ Radoslav Štefančík hovorí, že hlasovanie o 500-eurových poukazoch nie je téma, ktorá by zatriasla stabilitou koalície. „Prakticky sa všetky na podpore zhodujú, odlišná je výška podpory. Strany pravdepodobne nájdu riešenie, aby ostala koza celá aj vlk sýty," predpokladá odborník. Upozorňuje však, že najhorší variant by bol, keby OĽaNO, Sme rodina a torzo Za ľudí presadilo svoj zámer hlasmi opozičných strán.

