„Bodaj by sme takých zipline, ale aj iných atrakcií v podobe vyhliadkových veží, nabíjacích staníc pre elektrobicykle, či kempingov na európskej úrovni, mali čo najviac. Len tak vieme návštevníkov dostať do nášho krásneho regiónu a hlavne ich tu aj udržať dlhšie,“ povedal košický župan Rastislav Trnka, ktorý si osobne vyskúšal jazdu na zipline v Beňatine. Teší už sa aj na skoré otvorenie dráhy pri Gombaseckej jaskyni ponad historické pamiatky ruín pavlínskeho kláštora. „Chceme byť svetoví a ukázať sa v čo najlepšom svetle. Preto celkom nerozumiem neprajníckym hlasom, ktorí nám asi závidia, že adrenalín mnohých láka a jazda na zipline ponad vodné hladiny, či atraktívny areál pri jaskyni Unesco je práve to, čo má nesmierny potenciál, ako obohatiť cestovných ruch vďaka novým trendom. Ako vieme, oblasti na Zemplíne i Gemeri patria medzi najmenej rozvinuté a o to viac si zaslúžia pozornosť návštevníkov,“ dodal predseda KSK.

Turisti si zipline v Beňatine v okrese Sobrance veľmi obľúbili. „Je to super, veľmi sa mi to páčilo. Nebanujem, že som si spestril výlet a zažil príjemnú jazdu nad vodnou hladinou,“ povedal Košičan Samuel. Predseda neziskovej organizácie Sine Metu Örs Orosz, ktorá zveľaďuje jedinečný areál v Gombaseku pri Rožňave, má tiež dobrú správu pre návštevníkov: „Robíme maximum, aby sme už budúci mesiac mohli sprostredkovať len tie najkrajšie zážitky na novom zipline a túto dráhu si premiérovo vyskúšali davy účastníkov nášho ďalšieho tradičného a obľúbeného letného tábora.“

Ponad Beňatinský lom v popruhu okolo trupu vozia dospelých aj deti od 10 rokov a osoby s minimálnou hmotnosťou 40 a maximálnou 120 kilogramov. Menším deťom slúži mini zipline s dĺžkou 30 metrov.

Prevádzkovateľ Pavel Novák potvrdil, že záujem je veľký, záujemcov má od Košíc i stredného Slovenska mnoho. „Zvýšilo to cestovný ruch v kraji, kde vraj nič nie je. Vôbec nie je podstatné, či je v regióne viac zipline, lebo je to súčasný trend a v Slovinsku, Dominikánskej republike aj inde na svete je viacero podobných atrakcií v rámci blízkej lokality,“ dodal Novák.