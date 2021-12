Už pred pandémiou chýbalo v rezorte zdravotníctva podľa dát Inštitútu zdravotnej politiky 3 500 lekárov, ďalších 2 000 bolo v dôchodkovom veku a chýbalo tiež asi 3 500 sestier. Koronavírus kritickú situáciu ešte zhoršil. „Od začiatku pandémie, teda od 6. marca 2020 do 30. novembra 2021 odišlo až 1 575 sestier. Z toho 1 282 uviedlo ako dôvod odchod do dôchodku. Ďalších 1 486 si odvtedy pozastavilo činnosť,“ povedal riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Lukáš Kober. Kým teda spolu odišlo viac ako 3-tisíc sestier, do systému naopak vošlo iba 691 absolventiek zdravotníckych škôl, pričom ich vyštudovalo oveľa viac. V najbližších rokoch pritom hrozia ďalšie odchody, pretože mnohé z nich sú už teraz v dôchodkovom veku.

Mladí sa do tohto povolania nehrnú. Práca je ťažká a ohodnotenie často mizivé. Podľa portálu Platy.sk môže zarábať zdravotná sestra aj iba 778 eur v hrubom, čo je porovnateľné s robotníkom pri strojoch, prípadne predavačkou. „Mladý, keď študuje ošetrovateľstvo na vysokej škole, tak žije u rodičov a nie je zaťažený hypotékou. Pre neho je mzda na začiatku 978 eur ešte dobrá. Ale po niekoľkých mesiacoch ľudia vstúpia do reality a zistia, že za tento plat sa nemá šancu osamostatniť,“ ozrejmil Kober.

Húfny úbytok sestier je podľa Kobera dlhé roky, ale pandémia ju zvýraznila. Zvládnu to len silné povahy. „Nikdy sme nemali toľko úmrtí pacientov. Je tam psychický nápor, robia jednu službu za druhou, sú unavené, vyčerpané a profesijne vyhoreté. Tí ľudia chodia do práce akoby boli „zombíci”, sú citovo otupení. Ale to je chyba systému a nie ľudí,“ dodal zástupca komory sestier.

