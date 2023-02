Robert Kaliňák, ktorý je v súčastnosti obvineným v kauze podplácania bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, prijal pozvanie do televíznej relácie. Jej obsahom bolo aj množstvo káuz, na ktoré majú on a Juraj Šeliga odlišný pohľad. Zatiaľ, čo Kaliňák jednotlivé prešľapy zľahčoval a kritizoval súčasnú politickú garnitúru za likvidáciu opozície, Juraj Šeliga tvrdil opak.

Kaliňák skritizoval septembrový termín volieb. Podľa neho nemá vládna koalícia čo prezentovať, a tak bude kampaň o kriminalizácii a zatváraní opozície. Následne pustil známe nahrávky zo svojho mobilného telefónu priamo v živom vysielaní. "Nič nespravili za tie tri roky, nič za nimi nezostalo, nevedia povedať jedinú vec, ktorú by mohli ľudia cítiť, že konečne sa o nich vláda starala," povedal Kaliňák.

"Vy nemáte inú agendu iba hovoriť, že my vás chceme zavrieť a takéto veci. Vás keď niekto zavrie, tak to bude súd," kontroval Šeliga. Dodal, že urobí všetko pre to, aby Smer-SD po voľbách nevládol.

"Vy viete, že sa nemôžem vyjadrovať ku všetkému," odpovedal Kaliňák na otázky ohľadom čerstvého vyšetrovania. Podľa neho je to nelogické a zároveň nezmysel: "Je to absolútne blbosť a absolútne ju odmietam." Podpredseda Za ľudí Šeliga sa obáva, že v jeho prípade nastúpi Maroš Žilinka so svojou "363". To týchto výčitkách si ibaja hostia po zvyšok relácie neustále skákali do reči a moderátor Michal Kovačič bol z ich hádky miestami poriadne vyvedený z miery.

Šeliga odmietol, že by polícia konala podľa pokynu politikov. "My nezasahujeme do roboty policajtov, prokurátorov a vyšetrovateľov," povedal. V tejto súvislosti skritizoval, že Generálna prokuratúra SR ešte vlani zrušila obvinenie šéfa Smeru-SD Roberta Fica a ďalšej trojice osôb z kauzy Súmrak. "O vine alebo nevine má rozhodovať súd, nie pán Žilinka," doplnil.

"Že Imrecze ukradol 18 miliónov sa malo stať počas vašch vlád," kritizoval Šeliga. Podľa neho je agendou Smeru-SD dostať "svojich kamošov" mimo činnosť OČTK. Kritizoval aj Kaliňákovo zastrašovanie na tlačovej konferencii.

Diskutovalo sa tiež o nájdení dokumentu, v ktorom dočasne poverený šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) podpísal spoluprácu so Štátnou bezpečnosťou. Šeliga jeho vysvetlenie označil za zvláštne. "Nechcem byť jeho sudcom. Tú dobu si neviem predstaviť. O tomto bude Budaj hovoriť s premiérom," priblížil. Rozhodnutie, či má opustiť kreslo ministra, necháva Šeliga na Budajovi.

Šok nastal, keď sa v závere relácie Kaliňák vyjadril na otázku jeho možného návratu do politiky.

