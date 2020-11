Pani Irena má 77 rokov a zlomenú chrbticu. Počas tohto týždňa bola objednaná na vyšetrenie k ortopédovi v bratislavskom špecializovanom zdravotníckom centre. „Deň pred vyšetrením mi volali z ordinácie, či sa na vyšetrenie dostavím. Povedala som, že áno. Ďalšia otázka bola, či mám negatívny test na koronavírus. Ak nie, vraj ma nepustia ani cez vrátnicu,“povedala nám s dôvetkom, že ďalší voľný termín mal lekár až o pol roka.

Pani Irena hovorí, že samotný Matovič nabádal dôchodcov, aby na testovanie nešli, ak nemusia. Navyše kvôli zlomenej chrbtici by čakanie na test neustála. „V nemocnici sa riadime platnými predpismi a nariadeniami - v predmetnom prípade vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,“odkázali nám z vedenia s tým, že ak šlo o objednanú pacientku, zrejme nešlo o prípad potreby neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Pani Irenu čaká v priebehu ďalšieho týždňa návšteva u očného lekára. „Dovtedy si musím vybaviť test,“povedala. Jedným dychom dodala, že zrejme navštívi jedno z mobilných odberných miest, ktoré by mali fungovať od nasledujúceho týždňa.

Problém s návštevou lekára mala aj Zuzana, ktorá čakala na mamografiu od mája. Keď prišla na vyšetrenie, na dverách ordinácie ju čakal oznam, že je z technických príčin zatvorená. Situáciu jej objasnila až zdravotná sestra prechádzajúca okolo. „Celé oddelenie je už týždeň v karanténe, nakoľko sú Covid pozitívni! Ten výkričník tu nie je kvôli karanténe, pretože to sa dnes stáva, ale kvôli tomu, že za celý týždeň sa nenašiel nikto, kto by obtelefonoval pacientky, aby nechodili,“ napísala sklamane. Upozornenie o zatvorenej ordinácii pritom nenašla ani na webovej stránke polikliniky. „Čerešničkou bolo už len, keď sa aj ostatné tri objednané vybrali dole na informácie a žiadali potvrdenie (pečiatku) na priepustku pre zamestnávateľa. Pani na informáciách to odmietla a zároveň dosť arogantne povedala, že nám to aj tak nikto nedá,“dodala.

Ministerstvo zdravotníctva ľudí na sociálnej sieti uistilo, že sa k lekárovi dostanú. „Ak ste sa cez víkend nezúčastnili celoplošného testovania, na cestu do zdravotníckeho zariadenia platí výnimka zo zákazu vychádzania. Účelom môže byť neodkladné vyšetrenie alebo preventívna prehliadka,“napísali. Zdá sa však, že ľudia ako pani Irena prepadli cez sito, iní, ako napríklad uzana, zas majú problém dostať sa na dlhoočakávané vyšetrenie aj v prípade, že majú negatívny test.

Podnety od lekárov či pacientov eviduje aj Slovenská lekárska komora. „Vzhľadom na tieto množiace sa otázky dochádza z nášho pohľadu k zhoršeniu, niekedy až k zlyhaniu komunikácie medzi pacientmi a lekármi. Radi by sme preto v tejto súvislosti apelovali na obidve strany a pomohli riešiť spoločne vzniknutý komunikačný problém,“odkazuje obom stranám.

Lekárom zas adresuje, aby zbytočne neodmietali pacientov a v prípade akútnej potreby ošetrili aj tých bez negatívneho testu. „Pripomíname, že ambulantní lekári sú tí, ktorí by mali rozhodnúť, či pacientovi bude stačiť ošetrenie v ambulancii, alebo je nevyhnutné poslať ho ďalej na vyšetrenie do nemocnice. Našou spoločnou snahou by malo byť zabrániť zahlteniu nemocníc, to znamená urobiť na ambulancii všetky potrebné a možné úkony na ošetrenie pacienta,“dodala SLK vo vyhlásení.