Napriek krutej realite je ešte stále ťažké uveriť, že už sú to dva týždne, čo sme sa zobudili do zmeneného sveta, ktorého každodennou realitou sa stala vojna. A to v bezprostrednej blízkosti našich hraníc. Krutá realita zmenila aj tých najostrieľanejších ľudí, medzi ktorých patrí aj minister hospodárstva Richard Sulík (54).