Po tom, ako Ústavný súd (ÚS) v polovici decembra rozhodol, že pri rozhodovaní o Bödörovej väzbe v kauze Dobytkár boli porušené jeho práva, sa očakávalo, kedy ho Najvyšší súd (NS) pustí na slobodu. Napokon sa tak stalo vo štvrtok. Oligarcha však čelil obvineniam aj v iných prípadoch, preto existovala možnosť jeho opätovného zadržania. Krk mu nakoniec zlomila kauza Valčeky.

Mnohých však zarazilo, že vyšetrovatelia čakali niekoľko hodín, kým oligarchu opätovne zadržali. V prípade Aleny Zsuzsovej (48) alebo Moniky Jankovskej (50) totiž obe obvinené polícia hneď po prepustení z väzba opäť zadržala. Pre oligarchu si prišla NAKA pár hodín po jeho prepustení na slobodu. „Bol už so svojou rodinou,“ opísal Para pre TV JOJ momenty opätovného zadržania.

Ako vysvetlila rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská, v týchto prípadoch je oproti Bödörovi rozdiel. Zsuzsová bola totiž prepustená na slobodu po oslobodzujúcom rozsudku v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27), pričom všetci poznali termín, kedy sa pojednávanie bude konať. Zároveň bola čerstvo obvinená z prípravy vrážd Maroša Žilinku (51) a Daniela Lipšica (48). U Jankovskej bola situácia podobná, aj keď sa rozhodovalo iba o väzbe. „Je preto pochopiteľné, že ju hneď po prepustení otočili, lebo aj v druhej veci sa mohli obávať ovplyvňovania svedkov alebo úteku a podobne,“ povedala Kurilovská. Jedným dychom však dodala, že v prípade Bödöra zohrali hlavnú úlohu iné faktory: „NAKA nemusela vedieť, kedy NS rozhodne, preto ho zadržali neskôr. Myslím si, že to tak bude.“

Para prezradil aj skutok, pre ktorý ho zadržali. „Prečin podplácania vo veci, v ktorej bol posledný úkon spravený 12. mája 2021. Je to absolútna nezákonnosť a účelovosť,“ povedal obhajca s tým, že zo strany polície ide o psychický nátlak. K údajnému postupu vyšetrovateľa sa vyjadrila aj Kuriľovská: „Keď je to naozaj tak, že tam od 12. mája nebol žiadny úkon, tak je to zarážajúce, hlavne ak bola osoba vo väzbe v inej trestnej veci. Bolo s ňou teda možné vykonávať výsluchy aj v tejto trestnej veci.”

Hovorkyňa polície Andrea Dobiášová prezradila aj ďalší postup: „Vyšetrovateľ vykonal všetky potrebné úkony a po ich vyhodnotení rozhodne o ďalšom postupe.“ Dodala, že opätovné zadržanie súvisí s obavou, že obvinený by mohol ovplyvniť svedkov alebo pokračovať v trestnej činnosti.

Norbert Bödör bol po prepustení na slobodu opäť zadržaný. Tentokrát kvôli kauze Valčeky. Zdroj: EMIL VAŠKO

Proti podobným praktikám však protestujú viacerí odborníci. „Väzba je fatálnym zásahom do základných ľudských práv a má byť využívaná len v nevyhnutnom rozsahu. Orgány činné v trestnom konaní musia urobiť všetky úkony aj výsluchy v čo najkratšom čase,“ povedal český advokát Lukáš Trojan. Na účelovosť v „otáčaní“ obvinených pritom iba nedávno pre pravnelisty.sk poukázal sudca krajského súdu Peter Šamko: „Súdy by nemali automaticky akceptovať ‚otáčanie‘ obvinených pred bránou väznice a brať ich do väzby v inej trestnej veci a to iba z dôvodu, aby tak kontinuálne mohla pokračovať predchádzajúca väzba.“