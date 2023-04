V prípade vraždy exprimátora bol pôvodne jediným odsúdeným práve Kaluz. Neskôr ale polícia dolapila aj zvyšnú trojicu. Objednávateľom ohavného skutku bol Roman Ostružlík, ktorý si pre predchádzajúce spory s Basternákom objednal vraždu u Zsuzsovej. Tá objednávku sprostredkovala Vladimírovi Mosnárovi. Ten vraždu zorganizoval práve s Kaluzom. Mosnár mu zabezpečil zbraň a vybral aj miesto činu. Zsuzsová, Ostružlík a Mosnár sú od októbra 2021 odsúdení na 21 rokov nepodmienečne.

Kaluz teraz požiadal o obnovu konania dúfajúc, že sa mu aspoň zmierni trest. No to sa zatiaľ nestalo. „Senát ŠTS na dnešnom verejnom zasadnutí zamietol návrh odsúdeného Š.K. na povolenie obnovy konania, nakoľko na to podľa súdu neboli splnené zákonné podmienky,“ povedala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Kaluz ale proti rozhodnutiu ŠTS podal sťažnosť, a tak prípad smeruje na Najvyšší súd.

Nielen Kaluz ale dúfa v miernejší trest. Zsuzsová môže už onedlho dostať doživotie. Obžalovaná je totiž z účasti na vražde Jána Kuciaka († 27), Martiny Kušnírovej († 27), ako aj z prípravy nevykonaných vrážd Daniela Lipšica, Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho. Ak jej toto všetko ŠTS spočíta, tak to nemusí byť trest len na 25 rokov, ale práve doživotie. Zsuzsová sa napriek tomu na súde občas tvári, ako keby sa jej to netýkalo a niekedy sa dokonca smeje, ako keby sa nejednalo o proces úkladnej vraždy. ŠTS by mal v kauze Kuciak rozhodnúť najneskôr v máji. Pozrite sa v galérii na to, čo Zsuzsová stvára pred súdom.