Odsúdená sa v nitrianskej väznici vôbec nefláka a podľa zistení Plus 7 DNÍ sa každý deň zapojí do práce. Jej náplňou je šitie topánok, čoho následkom sú dokaličené prsty a žalostných 30 eur mesačne na výplatu. No zdá sa, že po nedokončenom štúdiu strednej školy, pobyte v Taliansku, živením sa prekladom z taliančiny a následnou dlhoročnou prácou pre Kočnera, si našla úplne nový džob - bude spisovateľka.

„Ten rozsudok ju ‚nahodí´, nie že rozhodí,“ povedal jej obhajca Štefan Neszméry s tým, že jeho klientka nie je človek, ktorý by sa nechal zraziť na kolená. Obhajca zároveň potvrdil, že Zsuzsová je z rozsudku v kauze Kuciak rozčarovaná. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) ju totiž označil za vinnú z objednávky vraždy Jána Kuciaka († 27) a dvojice prokurátorov. Kočnera napriek tomu, že Zsuzsová bola od neho finančne závislá a pracovala pre neho, oslobodil. Zsuzsová si vraj poza Kočnerov chrbát objednala vraždy ľudí, ktorí svojou činnosťou komplikovali jeho podozrivé obchody. „Alena nechápe, prečo je Kočner oslobodený a ona odsúdená,“ doplnil Neszméry s tým, že jeho klientka s takýmto rozsudkom nepočítala.

Obhajca zároveň hovorí, že Zsuzsová od svojho zadržania zo septembra 2018 myslí často na svoju dcéru, s ktorou má obmedzený kontakt. Zameškala jej dospievanie, maturitu a dokonca jej vypadali aj vlasy. Na pojednávania nosila parochňu. „Povedala, že keby bola bezdetná, bolo by jej jedno, aký motív jej ľudia pripisujú. Kvôli dcére a mame však bojuje za svoju pravdu,“ povedal záhadne obhajca.

Nezméry aj načrtol jeden z motívov, o ktorých môže byť Zsuzsovej kniha: „Každý si myslel, že medzi nimi (Kočner a Zsuzsová) bola nejaká intimita, ale ich vzťah neprekročil osobnú hranicu. Možno to opíše Alena vo svojej knihe.“ A možno aj nie a aj vzhľadom na to, že ona bola odsúdená a Kočner nie, napíše v memoároch prvý raz, ako to v skutočnosti s vraždou Kuciaka bolo. Možno to bude len opis, ako ťažko sa jej v base žije, alebo sa rozpíše o svojich kontaktoch na politikov a známe osobnosti. Zsuzsová mala byť podľa medializovaných správ v minulosti v kontakte s Andrejom Dankom (48) Martinom Glváčom (55), Borisom Kollárom (57) a Danielom Lipšicom (49). Lipšic ale kontakt so Zsuzsovou poprel.

Najznámejšia spisovateľka detektívnych románov Agatha Christie († 85) napísala desiatky diel. Medzi najznámejšie patria Príbehy s Herculom Poirotom, či Príbehy so slečnou Marplovou. Uvidíme teda, či Zsuzsovej kniha bude vyrozprávaný príbeh, ako sa stala skutočná vražda. Mnohonásobný vrah Mikuláš Černák (56) sa k podobnému činu odhodlal pred niekoľkými rokmi v knihe s názvom Prečo som prelomil mlčanie. Písaním si kráti čas za mrežami aj Kočner. Takto pred rokom sa dostali na verejnosť informácie, že tvorí takzvané Hlasy z basy.

Pozrite sa v galérii na Zsuzsovej parochňu, ale aj jej iné zmeny vzhľadu počas celého procesu.

