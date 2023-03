Na našej najvyťaženejšej železničnej trati (120) medzi Bratislavou a Žilinou je už na väčšine úseku rýchlosť 160 km/h a trať je zrekonštruovaná. Medzi Bratislavou a Trenčínom premávajú až 3 typy vlakov – Expresný rýchlik (Ex), Rýchliky (R) a Regionálne expresy (Rex). Stáva sa však, že vlak príde do cieľovej stanice v Bratislave zmeškaný.

Obrat vlakov Ex je v aktuálnom grafikone len 54 minút, v prípade vysokého meškania zo Žiliny alebo poruchy rušňa nastáva problém a vlak ide zmeškaný aj naspäť, cestujúci však už potom nemá garanciu, že stihne prípojný vlak. Ak by však obratový vlak príliš meškal, nemá význam ho pustiť na trať a vlak dorieknu. Vlak Ex odchádza z Bratislavy smer Žilina každý nepárnu hodinu vždy v 27. minúte, v 55. minúte má odchod rýchlik.

Konkrétnu situáciu sme zažili v redakcii aj my: Vlak Ex mal poruchu rušňa, vlak R ktorý ide pol hodinu po ňom bol vypravený načas, zatiaľ čo Ex bol zmeškaný, následne R v stanici Leopoldov zastavili a čakal 10 minút pokým ho Ex (vlak vyššej kategórie) predbehne aby mal voľnú trať, týmto krokom vlastne prišli obidva vlaky do Trenčína zmeškané minimálne 15 minút.

„Keďže vlaky Ex 6xx majú menej zastavovaní dôjde k dostihnutiu pomalšieho vlaku R, a keďže vlak Ex je vlakom vyššej kategórie, má prednosť pred vlakom nižšej kategórie, ktorého treba vo vhodnej stanici predbehnúť, aby nedošlo k ďalšiemu zmeškávaniu rýchlejšieho vlaku, postávaním za pomalším vlakom,“ opisuje zákonitosti na železnici hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Ak mešká vlak na hlavnej trati viac ako 10 minút, rýchlik z Vrútok na Turiec a Bystricu vás zrejme nepočká

Prestupný čas vo Vrútkach na rýchliky smerom do Banskej Bystrice bol pred zmenou grafikonu 11.12.22 približne 20 minút, a prestup tak cestujúci stíhali aj pri 25 minútovom meškaní vlaku. V súčasnosti je prestupný čas vo Vrútkach iba 6 minút, na čo sa väčšina cestujúcich sťažuje, keďže pri meškaní viac ako 10 minút sa vlaky nečakajú. To by nebol problém keby ďalší vlak nevypravili až o 2 hodiny.

Nášmu redaktorovi sa stala situácia, že chcel cestovať z Trenčína do Banskej Bystrice s prestupom vo Vrútkach. Vlak Ex z Bratislavy pre poruchu na rušni nabral meškanie 25 minút. Keď sa spýtal, či bude prípojný rýchlik z Vrútok čakať na zmeškaný vlak, dostal jasnú odpoveď, že nie a v stanici Vrútky tak musel čakať skoro 2 hodiny na ďalší prípojný rýchlik. „Vlaky mám rád, ale nabudúce už radšej pôjdem autom,“ hovorí.

Toto sa stáva pravidelne napríklad aj cestujúcim z Kysúc a Ostravy, ktorým keď mešká vlak tak Ex v stanici Žilina ich nepočká. Pán František z Hornej Štubne pracuje na železnici celý život, ale takto zle postavený grafikon za svoju éru ešte nezažil. Taktiež zažil situáciu, že mu meškal vlak Ex z Popradu a vo Vrútkach nestihol prípoj, pretože nečakal. Dokonca od zmeny grafikonu musí cestovať do práce vlakom cez Kremnicu, pretože v stanici Horná Štubňa zrušili zastavovanie rýchlikov zo Žiliny do Bystrice. Tvorcom nového GVD však posiela jasný odkaz.

„Prečo bolo nutné posunúť odchody vlakov a tak zmeniť rokmi overené a vyhovujúce vlaky a skrátiť prípojné časy v prestupných staniciach? Znemožnili ste na celom Slovensku zamestnaným, študujúcim dostať sa vlakmi do zamestnania a škôl, chorým do zdravotníckych zariadení a do inštitúcii štátnej správy. Keďže zrušili zastávku rýchlikov v Štubni mám možnosť ísť osobákom do Turčianskych Teplíc a odtiaľ rýchlikom alebo osobákom cez Kremnicu. Ísť na prestup do Teplíc je však risk, pretože osobáky z Prievidze často meškávajú.

Oslovili sme aj ZSSK, aby nám vysvetlila dôvody zrušenia zastávky: „Zastavovanie vlakov linky Zvolen – Vrútky na zastávke Horná Štubňa obec bolo zrušené z dôvodu zabezpečenia prípojných väzieb na vlaky Ex linky Bratislava – Žilina – Košice v stanici Vrútky. Z dôvodu zachovania prípojov vo Vrútkach došlo aj k posunu vlakov R linky Zvolen – Vrútky o cca hodinu, kde v súčasnosti v stanici Vrútky sú prestupné časy od/na vlaky Ex 6 minút.,“ tvrdí jej hovorca Tomáš Kováč.

Podobný problém majú cestujúci na Kysuciach, strednom Slovensku, či na východe. V Košiciach majú cestujúci na prípoj z Humenného a Michaloviec do Bratislavy rovných 8 minút, predtým bol prestupný čas dlhší. Problém však nastáva, keď vlak mešká viac ako 5 minút, cestujúci sa stresujú, či vôbec stihnú prípoj do hlavného mesta, ak mešká viac ako 10 minút šanca na stihnutie prípoja sa znižuje.

Za všetkých by sme mohli spomenúť situáciu študentky Barbory, ktorá je z grafikonu rozhorčená: „Pravidelne dochádzam z Humenného za prácou a školou do Bratislavy, a pravidelne meškáva už vlak z Humenného, ak meškanie naberie myslíte si, že prípoj z Košíc počká? Už sa mi neraz stalo, že som nestihla prípojný vlak a našťastie som si našla bla- bla car. Naposledy 12.2.23 som cestovala priamym vlakom do Bratislavy, tomu sa však pokazil rušeň a nabrali sme 3 h. meškanie.“ Danú situáciu sme si overovali aj v ZSSK a potvrdili nám poruchu na rušni.

S nízkymi prestupnými časmi a nečakaním na prípoje sme konfrontovali aj ZSSK, po našom opakovanom apele pripúšťajú možnosť zmeny: „Vzhľadom na posuny vlakov, v zmysle objednávky MD SR, vznikli i kratšie časy na prestup medzi vlakmi. Plne si uvedomujeme, že takto nastavené prestupné väzby sú na hrane a v súčasnosti hľadáme riešenia na predĺženie týchto prestupov v stanici Vrútky. Realizácia však bude závisieť od technických a technologických možností. Čakanie prípojných vlakov na zmeškané vlaky je obmedzené, aby nevznikalo reťazovité meškanie ďalších vlakov a vlaky čakajú na základe určených čakacích časov,“ objasňuje situáciu Tomáš Kováč, hovorca ZSSK.

Odborník na železničnú dopravu považuje grafikon za dobrý. Kritiku však obracia na štátne akciovky ŽSR a ZSSK. Vlaky majú jazdiť načas. Je načase, aby si kompetentní v ŽSR i ZSSK, a. s začali čo najefektívnejšie spytovať svedomie, prečo tomu tak zatiaľ nie je.

