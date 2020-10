Zoroslav Kollár mal byť podľa informácií denníka N jedným z prvých zadržaných, pričom práve meno prominentného právnika sa malo spomínať aj v Threeme súdne stíhaného podnikateľa Mariana Kočnera. Kontroverzného právnika pritom týždenník Trend ešte koncom roka 2019 zaradil do rebríčka 100 najbohatších Slovákov a veľa sa písalo aj o jeho luxusnom rodinnom sídle v obci Tonkovce. Práve tu Kollár vlastní prepychový kaštieľ. "Páčilo sa mi, že to nie je až taký veľký kolos, a oslovil ma aj park, ktorý je okolo,“ vysvetľoval v roku 2008 pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Podľa neskorších zistenní týždenníka Plus 7 dní mal Kollár kaštieľ v hodnote miliónov eur neskôr prepísať na iba 19-ročného syna Martina. Keď sa ho však redakcia týždenníka pýtala, či prevody osobného majetku na deti nesúvisia s hrozbou trestného stíhania zo strany polície (na jeho majetok by tak mohla siahnuť prokuratúra), reagoval podráždene. „Hľadáte škandál? Mám už svoje roky a tomu zodpovedajúce zdravotné problémy, tak chcem urobiť rozdelenie majetku, a to čím skôr. Kaštieľ vlastním približne 15 rokov, takže ak by mal byť získaný za prostriedky z trestnej činnosti, musela by tá činnosť byť staršia ako 16 rokov. Tak sa nad tým zamyslite a neurážajte ma, prosím,“odkázal.

Bývalé šľachticke sídlo sa rozprestiera na rozľahlom sedemhektárovom pozemku. Prvé dve poschodia kaštieľa majú byť podľa dostupných informácii zariadené do podoby súkromného múzea. Podkrovie má byť prerobené na byt so súkromným fitnescentrom v suteréne.