Zníži sa trest za držanie marihuany? Na TOTO si treba dávať POZOR, hovorí ministerka Kolíková

Súčasťou veľkej novelizácie Trestného zákona by malo byť aj zmiernenie trestov v prípade, ak sa u človeka nájde marihuana. Zákon by mal ale striktne odlišovať užívateľa drogy a jej dílera, ktorému by mali hroziť vyššie sankcie. Uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.