Slovenský parlament zaknihoval v súčasnom volebnom období do svojho pomyselného zoznamu ďalšiu bizarnosť. Tentokrát sa o ňu postaral jeden z najvyššie postavených členov v sále.

Peter Cmorej zo strany Sloboda a solidarita sa na sociálnej sieti posťažoval, že mu sabotovali jeho návrh zákona. V hlavnej úlohe bol osobne podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina), ktorý na tejto pozícii nahradil po dlhých mesiacoch odstúpeného Juraja Šeligu (Za ľudí).

Zdalo sa, že pôjde o ďalšie rutinné hlasovanie o návrhu zákona. Opak bol však pravdou. Pred tým, ako mali prítomní poslanci v sále hlasovať, sa Pčolinský so širokým úškrnom spýtal svojho opozičného kolegu: "Cmorej, to je tvoje?" Ihneď na to ho Boris Kollár (Sme rodina) poklepal po ramene. Pčolinský sa následne poobzeral okolo seba, predovšetkým na poslancov zo Sme rodina a Smeru a asi im ukázal, aby návrh nepodporili. Všetko zakončil gestom, ktoré symbolizuje podrezanie krku. Z prítomných 117 poslancov hlasovalo za 38, väčšina sa však zdržala (77).

Cmorej na Facebooku napísal: "Toto je ukážka “odbornej" parlamentnej práce Petra Pčolinského, čerstvo zvoleného podpredsedu NR SR za Sme rodina. Takto rozdával inštrukcie, ako “zarezať” dobrý zákon, ktorý som predložil." Doplnil, že jeho návrh by uľahčil komplexné opravy a nadstavby bytových domov, zakázal fajčenie na chodbách a schodiskách bytových domov a umožnil hlasovanie na domovej schôdzi elektronickým spôsobom.

Zároveň sa pozrel aj na aktivitu Pčolinského v parlamente: "A viete koľko zákonov doteraz sám pripravil Peter Pčolinský? Nula." K neobyčajnému chovaniu podpredsedu sa vyjadrila aj strana SaS: "Tak keď budete nabudúce sedieť na bytovej schôdzi a nič sa nebude dať, spomeňte si na škodoradostný úsmev pána podpredsedu."

