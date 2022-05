Nezaradený poslanec Tomáš Valášek (49) sa rozhodol klepnúť po prstoch generálnemu prokurátorovi! Do parlamentu podal návrh zákona, ktorým chce výrazne zúžiť jeho právomoci. Po poslancovi SaS Alojzovi Baránikovi (67) tak ide o druhý pokus na úpravu paragrafu 363.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka (51) je tŕňom v oku pre viacerých členov vládnej koalície, odkedy v lete minulého roka rozhodol o zrušení obvinení bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, známeho konkurzného právnika Zoroslava Kollára či spoluzakladateľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka. Využil na to paragraf 363 Trestného poriadku, ktorý generálnemu prokurátorovi umožňuje zrušiť nezákonné rozhodnutie polície alebo prokuratúry. Prokuratúra totiž v menovaných prípadoch konštatovala nedostatok dôkazov a nezákonnosť trestného stíhania. Pre nezákonné obvinenie Pčolinský aj Haščák žiadajú od štátu vysoké odškodné.

Odvtedy sa v koalícii čoraz častejšie skloňuje úprava alebo dokonca zrušenie sporného paragrafu 363. Žilinkovi členovia vládnej koalície (s výnimkou Sme rodina) vyčítajú, že zneužíva svoje právomoci, prepúšťa z väzby prominentov, a tak brzdí boj proti korupcii. Odvolávajú sa na to, že vláda sa aj vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že preskúma zúženie právnej úpravy paragrafu 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala pôvodnému zmyslu. Opozícia si naopak myslí, že vládnej moci len prekážajú rozhodnutia, ktoré nezapadajú do ich želaní a predstáv.

Žilinka akýkoľvek pokus o zmenu legislatívy považuje za politicky motivovanú snahu o ovládnutie spravodlivosti. Podľa jeho slov generálny prokurátor by bol bez tohto oprávnenia len štatistom. „To je jednoducho suchý fakt. Neostalo by mi iné, len konštatovať porušenie zákona s dôvetkom, že vzniknutú nezákonnosť nemôžem reparovať,“ zdôraznil ešte v septembri minulého roka Žilinka. Už v tom čase sa predseda parlamentu Boris Kollár vyjadril, že zrušenie paragrafu 363 je pre hnutie Sme rodina „červenou čiarou“. Strana doteraz bojuje za to, aby sa paragraf 363 nezmenil a generálny prokurátor mal oprávnenie zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak ním bol porušený zákon. Šéfa prokuratúry v súvislosti s využitím paragrafu 363 sa zastal aj poslanec Peter Pčolinský. Svojich kolegov z NR SR sa viackrát verejne pýtal, kto z nich je trestný právnik s praxou, aby sa mohol odborne vyjadrovať, dokonca bez znalosti spisov a dôkaznej situácie.

O obmedzenie právomocí generálneho prokurátora sa v minulosti snažil poslanec SaS Alojz Baránik. V novembri minulého roka, bez súhlasu koalície podal návrh na zmenu paragrafu 363. Odborníci vtedy vyhodnotili jeho návrh ako nekompetentný. Hlasovalo zaň však len 55 poslancov. Baránik dokonca kontroval s tým, že Žilinka by mal byť odstránený z funkcie cez ústavnú väčšinu alebo „inak“.

Článok pokračuje na ďalšej strane!