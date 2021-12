Zažil poriadne surový útok! Dlhoročný moderátor a novinár Peter Bielik čelil pred pár dňami vulgárnym urážkam na adresu svojich rodičov. Ako nám sám priznal, ak mu chce niekto ublížiť, zaútočí na jeho rodinu. Ako bude nepríjemnú situáciu riešiť? A nie je za útokmi výber politikov do jeho relácie v TA3? Pritom aj on sám má voči mnohým vážne výhrady.

Začnem tým, čo posledné dni šokovalo vašich fanúšikov. Zverejnili ste totiž správu, ktorú vám poslal podnikateľ z Pezinka a ktorou ostro dourážal vašich rodičov. O čo presne išlo?

- Neviem. Ja naozaj netuším, pretože to bola taká brutálna reakcia... a ja neviem, na čo. Ten pán tam vôbec nespomínal moju prácu v televízii. Prišlo to ráno, myslím o 1 hodine a 54 minúte, tak neviem, v akom stave bol ten človek. Ale v akomkoľvek stave je, tak by si mal aspoň čiastočne uvedomovať, čo píše a komu to píše a hlavne prečo to píše. A toto si ten pán zjavne neuvedomil. Ja absolútne nechápem, odkiaľ a za čo si moji rodičia vyslúžili takýto útok.

Stretli ste sa s niečím podobným prvýkrát?

- To, že je niekto nespokojný so štýlom môjho moderovania alebo je nespokojný s mojím prejavom, či už hlasovým alebo rečovým, je bežná vec. Uvedomujem si, že tým, že som na obrazovke od pondelka do štvrtka, v podstate každý týždeň už od roku 2007, tak dobre, niektorí ľudia napíšu nejakú reakciu. Veľmi si vážim, keď ma niekto upozorní na chybu, že som uviedol nesprávny údaj, pomýlil sa v nejakom mene, tak to mám veľmi rád, lebo stále sa chcem zlepšovať. Že sa niečo na mne ľuďom nepáči... tak na to neviem reagovať, lebo som, aký som. To, že ma každý nemusí mať rád, je normálne.

Spomenuli ste, že niektorí diváci nie sú napríklad spokojní s vaším hlasovým prejavom.

- To je bežná vec, to sa stáva každému. Mne tiež nie je každý sympatický. Pokiaľ je to v takejto rovine, tak dobre, aj keď neviem, čo s tým mám robiť. No potom sú také pomerne vulgárne vyjadrenia, ktoré nie sú ani konštruktívne a človeku len pokazia deň. Snažím sa to nedočítať do konca, respektíve zablokovať toho odosielateľa.

Vulgárny útok na vašich rodičov bol však niečo úplne iné.

- Poviem to úplne otvorene. Keď mi chce niekto ublížiť, tak môže, a to bez problémov, pretože som veľmi citlivý na svojich rodičov a na svoju rodinu. A ktokoľvek, kto mi chce ublížiť – a prehlasujem to verejne – nech zaútočí na mojich rodičov. Ublíži mi to, veľmi ma to bude trápiť... a ťažko sa mi o tom vôbec hovorí. Som v situácii, keď mama na tom nie je vôbec dobre, a som v situácii, keď dennodenne musím brániť otcove diela pred krádežou či zneužívaním. A keď ste sa pýtali na politikov, tak sme podali trestné oznámenie na stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, jej členovia uverejnili otcovu fotografiu „mirnix – dirnix“ na svojej stránke a teraz odmietajú za to prevziať zodpovednosť. Takže denne riešim aj toto, napriek tomu, že môj otec je mŕtvy od mojich deviatich rokov, mám túto agendu na starosti. Riešim napríklad aj výstavu jeho fotografií, ktorá teraz beží na školách. A potom mi niekto napíše, že otec bol taký alebo onaký a mama bola taká a onaká, tak áno, ublíži mi to. Neviem to zmeniť, neviem sa proti tomu brániť.

Brániť sa dá, môžete napríklad podniknúť nejaké právne kroky. Uvažujete o takomto niečom?

- Tento konkrétny prípad budem riešiť s právnikom u nás v televízii. Nemienim to nechať len tak, keďže to prekročilo akúkoľvek úroveň, kam ešte môžeme klesnúť. Človek si myslí, že už je na dne – a potom, keď dostane takýto e-mail, zistí, že dno je ešte hlboko, hlboko nižšie. Akokoľvek by som sa chcel zbaviť takýchto vecí a už sa nimi nezaoberať, tento konkrétny prípad už nenechám tak.

A nespojili ste si to s nejakou reláciou alebo vaším vysielaním, po ktorom mohla prísť taká vulgárna reakcia?

- Neviem, to už by som si len domýšľal. Tie relácie, ktoré som posledný týždeň mal, sú zverejnené v našom archíve. Mohla to byť reakcia na niektorú... ale na ktorú a prečo, neviem. Či to bola reakcia na Petra Pellegriniho, Máriu Kolíkovú, odborníkov, lekárov, to naozaj netuším. Viem, že je vypätá situácia, že je to spoločensky veľmi náročné, ideme do veľmi ťažkých rozhodnutí a ja ich musím komunikovať, lebo robím dennodennú publicistiku. To znamená, o čom sa v spoločnosti rozpráva, to musím v relácii mať a ten, kto to rozpráva, by tam mal byť tiež. Takže potom sa na mňa ľudia možno hnevajú a myslia si, že niekoho preferujem a podobne.

Áno, aj verejne vám vyčítajú, že nahrávate niektorým politickým stranám.

- Raz som v jeden deň dostal komentáre, že som ficovec, a zároveň, že som matovičovec. Tak naozaj neviem, čo si mám z toho vybrať. Ale ono je to vraj tak, že keď vám nadávajú obidve strany, robíte to dobre.

Vy ste sa počas kariéry stretli s mnohými politikmi. Kto na vás najviac zapôsobil z pohľadu dobre zvládnutého politického remesla?

