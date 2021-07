Expremiér Igor Matovič včera hrubým spôsobom kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú. "Hlboko nesúhlasím so zlomyselným konaním pani prezidentky Čaputovej. Ak by podpisy za konanie referenda vyzbierala jej progresívna skupinka, ani by ju len nenapadlo dávať možnosť Ústavnému súdu referendum zablokovať. Tvrdila by, že predsa ľudia majú právo vyjadriť svoj názor a ona má právo vyhlásiť referendum aj bez posúdenia Ústavným súdom," napísal minister financií Igor Matovič na sociálnej sieti.

Matovič takýmto spôsobom včera reagoval na rozhodnutie Ústavného súdu, podľa ktorého referendum o predčasných voľbách nie je v súlade s našou Ústavou. Rešpektovaného lekára MIlana Kulkovského to nahnevalo.

"Ak Matovič teraz pokrytecky, zbabelo a na hulváta kritizuje prezidentku za to, že ako jedna z mála politikov dodržuje ústavu a zákony, mal by sa zachovať ako chlap a tak ako hovorí, rešpektovať vôľu ľudu. Nepotrebuje na to petíciu ani referendum. Občania mu v anketách už opakovane dali červenú. Odísť môže z vôle ľudu kedykoľvek aj sám."

