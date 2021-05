Bývalý predseda Najvyššieho súdu známy aj ako bojovník proti noseniu rúšok Štefan Harabin včera vyrazil do ulíc, aby oslávil Sviatok práce. Pri stretnutí s ľuďmi nemal samozrejme respirátorom, alebo rúškom prekrytý nos a ani ústa, no napriek tomu sa ľudia v jeho prítomnosti cítili dobre.

Harabin sa vybral do centra hlavného mesta, aby sa opäť stretol so svojimi sympatizantmi. Využil na to Sviatok práce, ktorý sa pred začiatkom pandémie, ale predovšetkým v rokoch ešte dávnejśích oslavoval oveľa pompéznejšie, ako je tomu teraz.

„Včera som prechádzkou v uliciach Bratislavy a rozhovormi s ťažko skúšanými občanmi našou vládou, oslávil Sviatok práce,“ napísal na sociálnej sieti Harabin. Z fotiek, ktoré nájdete v našej galérii je zrejmé, že ľudia si stretnutie s Harabinom užívali na plné obrátky. Robili si dokonca skupinovú fotku, na ktorej Harabina obstúpili tak, že ho takmer nebolo vidieť.

Ako je z názvu Sviatok práve zrejmé, ide o sviatok všetkých pracujúcich. Celosvetový sviatok vznikol ešte v 19 storočí. Po vzniku Česko-Slovenska bol u nás od roku 1919 1. máj vyhlásený za štátny sviatok. Harabinove fotky z osláv Sviatku práce nájdete v galérii.