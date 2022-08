Prežila riadny šok! Známa bývalá politička Zuzana Kondrlíková Plháková (46) skončila v Maďarsku v putách. Šesť hodín ju držali bezdôvodne na policajnej stanici. Najviac ju však roztrpčilo, že jej nepomohol slovenský konzulát v Maďarsku, hoci ho žiadala o pomoc a on jej ju aj sľúbil. Ako nám expolitička povedala, mrzí ju i prístup ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.

Dramatické chvíle prežila Zuzana Kondrlíková Plháková ešte vlani v septembri, ale sporný prípad pokračuje doteraz. Loď so slovenskou štátnou vlajkou, na ktorej sa plavila, zakotvila 4. septembra 2021 v prístave v Budapešti. O polhodinu expolitičku obkľúčila desiatka ozbrojených maďarských policajtov. „Mali útočné pušky AK-47, nasadili mi putá a odviedli ma z paluby lode. Bez predchádzajúcej výzvy či varovania. Bol to nezákonný, bezdôvodný, neprimeraný a nečakaný útok polície,“ opisuje.

Vyľakanú ženu odviezli na policajnú stanicu. Je pochopiteľné, že chcela advokáta a tlmočníka, keďže nehovorí po maďarsky. „Žiadala som o nich maďarských policajtov aj slovenské veľvyslanectvo v Budapešti. Nášmu konzulátu som vysvetlila, že ma zadržali bez dôvodu, ani mi nepovedali, prečo mi nasadili putá a prečo ma eskortovali na policajnú stanicu. Že mi odopierali tlmočníka i advokáta a hrubo ma slovne osočovali pre slovenskú štátnu príslušnosť. Vysvetľovala som im, že som vystavená psychickému aj fyzickému násiliu,“ hovorí o telefonáte na konzulát.

Dovolenka v Budapešti sa pre expolitičku skončila veľmi nepríjemne. Zdroj: Tibor Illyes

Na našom veľvyslanectve hovorila so Zuzanou Miškólciovou, ktorá sa jej mala predstaviť ako konzulka. Prisľúbila jej konzulárnu pomoc, ale ostalo vraj iba pri sľuboch. „Mám za to, že kompetentní pracovníci veľvyslanectva mali povinnosť konať a poskytnúť pomoc, keď sa dozvedeli, že slovenskému štátnemu príslušníkovi bolo odopreté základné právo na tlmočníka,“ vysvetľuje Kondrlíková Plháková, ktorá je vyštudovaná právnička a v tejto oblasti aj pôsobí. Zarazilo ju, že napriek prísľubu sa naše veľvyslanectvo nepokúsilo zabezpečiť jej právo na tlmočníka a advokáta a ani sa neprišlo osobne presvedčiť o situácii napriek tomu, že ho o to opakovane žiadala.

Keď sa Zuzana Kondrlíková Plháková sťažovala na postup konzulky, tá v zápisnici z vyšetrovania na ministerstve zahraničných vecí uviedla, že sa spoľahla na maďarské orgány činné v trestnom konaní, že zabezpečia uplatnenie práv zadržanej Slovenky. „Nechápem, ako si to mohla myslieť, keď som jej opakovane v telefonických rozhovoroch zdôraznila, že sú mi moje práva maďarskou políciou odopierané,“ hovorí expolitička. „Upozornila som ju aj na to, že ma z polície prevážajú do nemocnice. Tam mi násilím odobrali krv,“ dodáva.

