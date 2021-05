Zmluva o kúpe Sputnika V je zverejnená! Stalo sa tak takmer dva mesiace, odkedy na Slovensko prišlo prvých 200-tisíc kusov tejto očkovacej látky. Dokument prešiel právnou analýzou a neskôr povolila jeho zverejnenie aj ruská strana. „Ministerstvo zdravotníctva konalo v súlade so súhlasom ruskej strany kontraktu, o ktorý som ich osobne požiadal,” informoval Matovič na sociálnej sieti. Sankcie za zverejnenie zmluvy nás tak minuli, čo potvrdil aj šéf rezortu zdravotníctva.

Lengvarský sa vyjadril aj k budúcnosti vakcíny na Slovensku: „Čo sa týka ďalšieho osudu vakcín, ktoré tu máme, čaká sa na výsledky maďarského laboratória, ktoré ešte oficiálne nemáme. Ďalej sa bude čakať na výsledky z Ruska, to je otázka mesiaca.” Či Slovensko odkúpi všetky vakcíny tak, ako bolo definované v zmluve, však neprezradil – o všetkom podľa neho rozhodne rokovanie s ruskou stranou. Predseda vlády Eduard Heger (44) sa v relácii RTVS vyjadril, že očkovanie Sputnikom V by sa mohlo začať ešte pred letom. Očkovalo by sa látkami, ktoré prišli na Slovensko marci, následne by sme mohli požiadať o ďalšie dodávky. Koľko by ich malo byť, však neprezradil.

Podľa exministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca (70) zmluva o Sputniku nie je pre Slovensko výhodná. „Na jednej strane nemajú skoro žiadne povinnosti a za nič neručia – dodávateľská strana. A my máme všetky povinnosti a musíme vakcínu uhradiť bez ohľadu na to, či látka funguje alebo nie,” dodal s tým, že zmluva je pre našu krajinu nespravodlivá.

Ku kritikom zmluvy s ruskou stranou sa včera pridala aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (46). V relácii televízie Markíza povedala, že pri uzatváraní zmluvy abstinoval štandardný postup, napríklad právny audit.