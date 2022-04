Možno by mnohí čakali, že sa u progresívcov chystá rozkol tak, ako to poznáme z dávnej aj nedávnej histórie slovenskej politickej scény. Len počas tohto volebného obdobia nastali trieštenia hneď v dvoch parlamentných stranách. Odídenci zo Smeru založili Hlas a na dve časti sa rozpadlo aj ĽSNS. V PS je to ale inak! „Nie som prilepená na stoličke predsedníčky,“ povedala Bihariová pre sme.sk s tým, že aktuálne sú najdôležitejšie zahraničné témy, ktorým sa venuje podpredseda PS Michal Šimečka.

Práve Šimečka je zatiaľ jediným kandidátom, ktorý sa bude na sneme PS 7. mája uchádzať o post predsedu. Pri voľbe bude stačiť, ak za neho zahlasuje väčšina delegátov. „Rozhodol som sa kandidovať za predsedu PS. Nebolo to jednoduché či náhle rozhodnutie. Urobil som ho po zrelej úvahe a dlhých rozhovoroch s kolegami,“ napísal Šimečka na sociálnej sieti s tým, že Bihariovej ďakuje za doterajšiu prácu vo vedení hnutia.

Slovensko podľa neho čaká náročné obdobie. „Pokračujúca vojna na Ukrajine a obrovská geopolitická neistota, skokové zdražovanie potravín, energií a bývania, stúpajúca nevraživosť v spoločnosti,“ napísal Šimečka o problémoch na Slovensku s tým, že Robert Fico s „fašistami“ tieto nepríjemné fakty zneužívajú. Parlamentné voľby 2024 budú podľa kandidáta na predsedu PS zápasom o demokraciu a európsku budúcnosť Slovenska.

Bihariovej predchodca na predsedníckej stoličke Michal Truban zareagoval na situáciu pohotovo a vyjadril Šimečkovi plnú podporu: „Nemám ani najmenšiu pochybnosť, že Mišo Šimečka našimi hodnotami a cieľmi žije každý deň, že ich v politike úprimne a efektívne presadzuje, a že by bol výborný predseda nášho hnutia.“

