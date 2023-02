Kuciak vo svojich článkoch upozorňoval na mnohé podozrivé aktivity vplyvných ľudí, ako napríklad Norberta Bödöra, Ladislava Bašternáka, Mariana Kočnera a mnohých ďalších. Práve Kočner je obžalovaný, že si objednal novinárovu vraždu, pri ktorej bola zabitá aj jeho snúbenica. „To sa dá ťažko popísať. Náš život sa zmenil o 180 stupňov,“ povedal otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak o období po vražde.

Medzi hosťami krstu nechýbali známe osobnosti, ako Matej ´Sajfa´ Cifra, jeho manželka Veronika Cifrová Ostrihoňová, Michal Kovačič, Zuzana Hanzelová, syn zavraždenej maltskej novinárky Matthew Caruana Galizia, eurokomisárka Věra Jourová a ďalší. Zlatica Kušnírová sa prítomným zverila, ako sa báli prvého pojednávania a spolu s Jozefom Kuciakom prehovorili aj o tom, ako na nich Kočner pôsobil, keď si znalec vypovedajúci na jednom z pojednávaní nevypýtal od súdu náhradu mzdy: „Pozeral, že niekto vie niečo urobiť zadarmo za dobrú vec.“

Po krste knihy sme sa Kušnírovej spýtali, ako hodnotí to, že Robert Kaliňák, ktorý po dvojnásobnej vražde a tlaku verejnosti skončil ako minister vnútra, sa teraz vyjadruje, že sa do politiky možno vráti. Matka nebohej archeologičky do toho zahrnula aj expremiéra Roberta Fica: „Ošípané, ktorým bolo dobre pri válove, sa chcú teraz vrátiť, aby sa znovu nažrali.“

Kniha Kuciak sa skladá z jeho textov, ktoré sú doplnené o aktuálne informácie z jednotlivých káuz, na ktoré upozorňoval.

