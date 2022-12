ZISŤOVALI SME, s kým Matovič TELEFONOVAL, keď stiahol svoju DEMISIU: Je za tým TENTO muž?

Kto to vlastne volal? Záhadný telefonát, po ktorom minister financií Igor Matovič (OĽaNO) stiahol na poslednú chvíľu svoju demisiu, je stále zahalený rúškom tajomstva. Podľa niektorých informácií mohla byť na druhej strane Matovičova manželka Paulínka, ktorá to však vyvrátila. Denník Plus JEDEN DEŇ však zistil omnoho viac!