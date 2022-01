Vášne okolo cesty generálneho prokurátora Maroša Žilinku (51) do Moskvy sa neupokojili ani po týždni. Nie je to však jeho prvá cesta do metropoly Ruska. Krajinu navštívili aj viacerí vládni politici. Na rozdiel od Žilinku však nezažili kritiku.

Maroš Žilinka sa nedávno zúčastnil na oslavách výročia ruskej generálnej prokuratúry. Do zahraničia vycestoval na margo pozvánky z ruskej strany. Tento krok skritizovali viacerí politici. Problémom podľa nich je, že sa na oslavách stretol so šéfom tamojšej generálnej prokuratúry Igorom Krasnovom (46), ktorý je na sankčnom zozname EÚ. Samotný Žilinka sa v tomto prípade bránil: „Odmietam čierno-biele videnie sveta a osobný kontakt a komunikáciu s hlavami partnerských orgánov prokuratúr v zahraničí vrátane Ruskej federácie považujem za nevyhnutný a prínosný.”

Minulotýždňová cesta do Ruska pre šéfa Generálnej prokuratúry (GP) nebola prvou. V júli absolvoval trojdňovú návštevu Petrohradu – zúčastnil sa na konferencii predstaviteľov prokuratúr európskych štátov. Opäť sa stretol s tamojším šéfom GP, no hnev politikov to nevyvolalo. Rovnako sa verejnosť nezapodievala ani členmi vlády, ktorí pracovne či na pozvanie zavítali do Ruska.

Problémy pre návštevu Ruska predtým zažil aj ďalší vysokopostavený ústavný činiteľ, pripomína politológ Radoslav Štefančík: „Kritike bol vystavený aj Igor Matovič, takže pán Žilinka v tomto nie je určite sám." Minister financií po demisii z funkcie predsedu vlády nečakane odletel do Moskvy na rokovania o nakúpe ruskej vakcíny Sputnik V. Svoju cestu neoznámil ministerstvu zahraničných vecí, čo však neprekážalo súčasnému predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi: „Ja som to aj akceptoval. Túto cestu nepovažujem za problém," povedal vtedy pre médiá.

Žilinka a Matovič však nie sú jediní, kto za uplynulý rok stihol vycestovať do Ruska. Napríklad v júni do Petrohradu smerovali minister hospodárstva Richard Sulík (54) a šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (57). Zúčastnili sa na Medzinárodnom ekonomickom fóre a rokovali s riaditeľom plynárenského koncernu Gazprom Alexejom Millerom (59), ktorého Únia chcela pridať na sankčný zoznam, no podľa informácií Bloombergu sa ho zastali šéfovia európskych energetických firiem.

Minister Korčok navštívil Rusko aj v októbri. V meste Nižný Novgorod odhalil pamätnú tabuľu pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka.

