Služobná cesta generálneho prokurátora Maroša Žilinku do Moskvy v súvislosti s oslavami 300. výročia ruskej prokuratúry sa nepáči viacerým členom koalície. Prezidentka SR Zuzana Čaputová takisto považuje jeho cestu za nevhodnú. Kritizovala predovšetkým jeho stretnutie s generálnym prokurátorom Igorom Krasnovom, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie.

Na pondelok (31.1.) koaliční poslanci iniciovali zvolanie Zahraničného výboru, kde požadovali od Žilinku objasnenie jeho cesty do Ruskej federácie. Výbor však pre neprítomnosť viacerých členov nebol uznášaniaschopný. Generálny prokurátor preto z neho odišiel bez toho, aby čokoľvek vysvetľoval. Žilinka vníma neuznášaniaschopnosť Zahraničného výboru ako prejav neúcty ku Generálnej prokuratúre. Novinárom hovoril o nebezpečnom trende "kopnúť si do generálneho prokurátora".

Žilinka trvá na tom, že pri ceste do Ruska neporušil žiadne predpisy, ani sankčné. Zdôraznil, že osláv v Ruskej federácii sa zúčastnili aj šéf slovinskej či belgickej prokuratúry a ďalší zástupcovia európskych prokuratúr. Súčasne podotkol, že aj počas stretnutia so svojim ruským náprotivkom Igorom Krasnovom zdôrazňoval potrebu dodržiavania zákonnosti. Odmietol špekulácie, že by jeho cesta mala niečo spoločné s obrannou dohodou medzi SR a USA. Poukázal aj na to, že pozvanie na oslavy dostal dávno predtým.

Súčasťou zahraničnej pracovnej cesty v Moskve bol aj podpis Programu spolupráce medzi Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Generálnou prokuratúrou Ruskej federácie na roky 2022 a 2023. Na snímke ruský generálny prokurátor Igor Krasnov a jeho partner Maroš Žilinka. Zdroj: Generálna prokuratúra SR

V utorok mal Žilinka cestu do Moskvy vysvetľovať aj na Ústavnoprávnom výbore. Mimo toho členovia výboru chceli s generálnym prokurátorom riešiť aj problematiku súdnej mapy, aktuálnej novely Trestného zákona, témou však malo byť využívanie paragrafu 363 Trestného poriadku. Žilinka prišiel s prvým námestníkom generálneho prokurátora Jozefom Kanderom. Zopakovala sa však situácia z pondelka. Opäť chýbali viacerí členovia výboru, a tak nebol uznášaniaschopný. Na zhodnotenie celej situácie sme sa pýtali aj politológa Jozefa Lenča, ktorý adresoval vládnej koalícii poriadne ostré slová.

Predseda Zahraničného výboru Milan Vetrák (OĽaNO) však aj napriek tomu chcel diskutovať s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Šéf GP povedal, že neúplný počet členov výboru je odzrkadlením vzťahu poslancov k jeho osobe, ako aj ku generálnej prokuratúre. Napokon však na výbore ostal.

O ceste do Moskvy sa však na ústavnoprávnom výbore nerokovalo. Členovia výboru sa Žilinku pýtali na využívanie sporného paragrafu 363. Poslanec Juraj Šeliga sa Žilinku pýtal, ako vníma snahy osôb, ktorých trestné stíhanie sa zastavilo, žiadať od štátu odškodné. "Mojou povinnosťou v prípade indikovania porušenia zákona je takéto rozhodnutie zrušiť," reagoval Žilinka. Nechcel polemizovať, či jeho rozhodnutia môžu zakladať skutočnosť žiadania náhrady škody.

Žilinka súčasne podotkol, že jeho podiel zrušených rozhodnutí vďaka paragrafu 363 je oproti predchádzajúcim generálnym prokurátorom najnižší. Žilinka je presvedčený o tom, že dnes je § 363 potrebný oveľa viac ako v minulosti. Pri téme súdnej mapy Žilinka uviedol, že návrh mapy nezohľadňuje potreby trestnej justície.

